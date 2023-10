Decathlon Elops F900E : Décathlon révèle un vélo cargo plus habitable qu’un SUV

Le F900E, c’est le nom du vélo cargo biporteur (bac à l’avant mais 2 roues seulement) qui arrive moins deux ans après le Longtail R500Elec. On vous parle beaucoup de vélo cargo sur Caradisiac pour une raison simple : les ventes progressent de 50 % chaque année depuis 7 ans et ont avoisiné les 33 000 vélos en 2022. Sachant que ces engins valent un petit billet (autour des 6 000 euros généralement), c’est un marché juteux et il était logique que Décathlon y entre.

Un acteur de plus avec un aspect calèche de luxe

Le F900E reprend l’idée classique du cargo biporteur, à deux roues donc, comme le Toyota produit par Douze Cycle (oui encore lui). Il y en a beaucoup d’autres de ce genre chez des noms réputés comme Riese & Muller ou Bergamont (qui est lié à Scott), Cannondale plus récemment ou encore Trek dont nous réaliserons prochainement l’essai sur Caradisiac (c’est programmé).

Décathlon reprend l’idée de roues aux diamètres différents avec du 20 pouces à l’avant et du 26 pouces à l’arrière. Les pneus sont conçus par un prestataire. L’équipement traditionnel (garde-boue, béquille centrale, système antivol Axa) est fourni de série. Idem pour la fourche suspendue à l’avant.

Comme pour le Toyota, le bac a fait l’objet d’un travail particulier et vous y logerez un adulte ou deux enfants sans problème, tant que le poids reste sous les 100 kg. On peut presque y placer 3 enfants si le poids n’est pas dépassé. Un auvent permet d’abriter vos mini-passagers et les protéger du froid et de la pluie.

À cela s'ajoute un porte-bagages à l'arrière qui peut accueillir un autre enfant en l'équipant d'un coussin. Ce qui permet de transporter un adulte au guidon et quatre enfants sur le vélo. C'est plus que presque l'intégralité des automobiles du marché. Mais la comparaison s'arrête là. Un moteur solide en provenance d'Allemagne et un vélo géolocalisé Décathlon travaille régulièrement avec des moteurs maison mais pas cette fois. C'est le constructeur Brose qui a été chargé de propulser le biporteur avec un couple de 85Nm. Côté autonomie, il faudra attendre les essais. Idem pour le poids exact de l'engin. Autre point technique désormais courant aujourd'hui, le F900E dispose d'un traceur intégré et d'une application. C'est donc un biporteur connecté.

Côté disponibilité, ce ne sera pas avant courant 2024. La production sera réalisée à Lille.

Quant au prix, il sera officiel à la sortie du véhicule. Mais gardez en tête que les biporteurs tournent généralement autour des 6 000 euros.