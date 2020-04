Déconfinement : comment connaître la zone des 100 km autour de chez vous

En réponse à

Et si je vais à 100,5 kms de mon domicile , les pandores vont me coller au gnouf ?

Je me demande bien comment ils vont controller ca d'ailleurs, ils vont arreter tout le monde et regarder sur google maps pour voir si on est pas à plus de 100 kms de son domicile ?

Vu l'arbitraire dont la maréchausée a fait preuve avec l'attestation dérogatoire,( Deja 1 millions de verbalisations tout de meme) avec parfois des interprétations très personnelles en fonction de l'humeur de l'agent verbalisateur, on peut s'attendre à pas mal d'abus en perspective....