Déconfinement et couvre-feu : ce qui change le mardi 15 décembre pour les déplacements en voiture

À quelques jours du coup d'envoi des vacances de Noël, le deuxième confinement prend fin ce 15 décembre. Les Français peuvent de nouveau se déplacer librement… du moins en journée. La situation sanitaire restant fragile, un couvre-feu sur tout le pays prend la relève ! Il est même plus sévère que ce qui avait été initialement envisagé, car le nombre de cas quotidiens de Covid-19 n'a pas baissé comme le gouvernement l'espérait.

On fait le point sur ce que vous pouvez faire le jour et la nuit avec votre voiture.

De 6 heures à 20 heures : plus de confinement

C'est la bonne nouvelle : il sera de nouveau possible de se déplacer librement en voiture en journée. C'est simple : de 6 heures à 20 heures, on retrouve une vie "normale". Pour se déplacer, il n'est plus besoin de se justifier, il n'y a plus de périmètre à respecter, plus d'attestation. Les déplacements entre les régions seront autorisés.

Vous pourrez donc prendre votre voiture pour aller rejoindre des proches pour fêter Noël, sans limitation de distance. Mais il faut veiller à arriver avant 20 heures.

De 20 heures à 6 heures : couvre-feu

C'est le couvre-feu, dès 20 heures et jusqu'à 6 heures (sauf le 24 décembre, qui sera épargné), selon les mots du Ministre de l'Intérieur "les déplacements sont interdits". "Chacun devra rester chez soi, sauf exception". Prendre sa voiture sera possible avec des motifs dérogatoires. Ils sont les suivants :

motifs professionnels

motifs familiaux impérieux (garde d'enfants, apporter assistance à une personne vulnérable…)

missions d'intérêt général

raisons médicales, personne en situation de handicap et leur accompagnant

besoin des animaux de compagnie.

Pendant le couvre-feu, il y aura toujours une attestation de déplacement dérogatoire à remplir, accompagnée des papiers justificatifs (attestation de l'employeur par exemple). La sanction pour le non-respect des consignes sera toujours de 135 €. Le ministre a précisé que les contrôles seront renforcés pendant les vacances.

À noter que le motif "activité physique" n'est pas prévu, le sport pouvant se faire en journée.

Le Ministre de l'Intérieur a indiqué qu'une tolérance sera accordée à ceux qui font un long trajet : si vous êtes proches de l'arrivée, vous pourrez finir le trajet après 20 heures, dans la limite du raisonnable. Le mieux sera d'avoir des justificatifs pour s'expliquer en cas de contrôle, par exemple la réservation de votre location.