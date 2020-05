Déconfinement : les déplacements dans toute la France autorisés dès juillet ?

Le déconfinement total semble enfin se profiler. Après l'annonce du premier ministre à midi, le secteur du tourisme peut enfin respirer un peu, puisque les Français sont encouragés à réserver leurs vacances en France (métropolitaine, DOM-TOM...). Les professionnels du tourisme se sont de leur côté engagés à rembourser intégralement les touristes en cas de nouvelle "vague" et de restrictions de déplacement d'ici le mois de juillet.

Cela signifierait donc que les déplacements ne seraient plus limités à 100 km autour du domicile, hors motifs impérieux. Le gouvernement doit encore clarifier la situation pour la période estivale et les déplacements en France, mais si le tourisme est autorisé, on imagine qu'il ne devrait plus y avoir du tout de restrictions dès le mois de juillet.

D'autant plus que le gouvernement a également confirmé la réouverture des bars et restaurants début juin, sauf cas de rebond de la Covid-19 en France. La situation sera réévaluée en permanence jusqu'à la fin du mois de mai, date à laquelle nous devrions en savoir enfin un peu plus sur le vrai retour à la normale.