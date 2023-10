Déjà la fin de la marque automobile Lightyear

Essayée par Caradisiac l’année dernière, la Lightyear 0 rappelle un peu la démarche de la Volkswagen XL1 dans une version électrique et utilisant l’énergie solaire. Cette familiale ultra-profilée devait initialement se vendre à 946 exemplaires au prix élitiste de 250 000€ environ. Depuis, Lightyear a renoncé à commercialiser cette voiture électrique hors normes, sans doute parce que la demande pour une auto électrique pas vraiment luxueuse et aux performances moyennes par ailleurs (170 chevaux) n’existe probablement pas à ce prix. Mais la marque assurait qu’elle remobilisait tous ses moyens dans le projet « Lightyear 2 », censé déboucher sur la mise au point d’une voiture électrique familiale abordable.

Malgré plus de 20 000 pré-commandes de cette « 2 » enregistrées au début de l’année 2023, on apprend hélas par les journalistes allemands d’Automobilwoche que Lightyear renonce à ses activités de constructeur automobile. La « 2 » n’arrivera jamais non plus jusqu’au stade de la commercialisation et Lightyear laisse définitivement tomber ses travaux de conception de voitures.

Une simple société de panneaux solaires

La société néerlandaise Lightyear ne met pas pour autant la clé sous la porte : elle va se spécialiser dans la conception de panneaux solaires à usage automobile, des produits qui seront proposés aux constructeurs automobiles pour rallonger un peu l’autonomie de leurs voitures électriques. Rappelons que sur la « 0 », Lightyear annonçait un potentiel de recharge permettant de récupérer 70 kilomètres d’autonomie par jour dans de bonnes conditions d’ensoleillement.