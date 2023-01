Lightyear renonce à produire son modèle 0

Nous avons essayé la Lightyear 0 l’été dernier. Cette grande berline au profil très travaillé détonnait totalement sur le marché de la voiture électrique. Elle ressemblait davantage à une Volkswagen XL1 électrique dans son approche qu’à une véritable auto pensée pour se vendre. Son prix délirant de 250 000€, totalement hors sujet par rapport à ses prestations, la disqualifiait d’office pour trouver une clientèle en nombre. Lightyear prévoyait tout de même d’en vendre 1000, avant de passer au développement de la 2 beaucoup moins chère.

On apprend qu’il n’y aura finalement pas de Lightyear 0 du tout. Le petit constructeur néerlandais vient d’annoncer l’abandon de la production de la grosse berline électrique ultralégère. Il explique que cette décision difficile est motivée par la volonté de mettre la priorité absolue au développement de la 2, un modèle beaucoup plus crédible sur le plan commercial avec une addition à moins de 40 000€ hors taxes, une autonomie de pointe (on parle de 800 kilomètres) et une mise en production prévue pour 2025.

Tenir bon

L’annulation de la production de la Lightyear 0 paraît assez logique compte tenu des caractéristiques délirantes de l’auto et surtout de son prix. Lightyear précise que son développement a déjà beaucoup apporté et que cela bénéficiera à celui de la 2. Et maintenant, il reste le plus dur à faire : parvenir à réussir le développement de la 2, organiser sa production et trouver le moyen de devenir rentable. La lumière est-elle au bout du tunnel ?