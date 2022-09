La Lightyear 0 devient voiture la plus aérodynamique du monde

La Lightyear 0 ressemble à un rêve d'ingénieur. Conçue par une start-up néerlandaise, cette grande berline électrique au profil fuselé vise l'efficience énergétique absolue. Elle possède des panneaux solaires sur le toit permettant de générer environ 1 kWh d'électricité et de regagner potentiellement 70 kilomètres d'autonomie par jour quand il fait soleil. Avec ses batteries d'une capacité de 60 kWh et son châssis en carbone, elle pèse moins de 1 600 kilos sur la balance soit sensiblement moins que la plupart des familiales électriques du marché. Homologuée pour une consommation mixte dépassant à peine les 10 kWh/100 kilomètres à la vitesse stabilisée de 110 km/h, cette Lightyear 0 compte aussi sur son aérodynamisme de pointe pour limiter les dépenses énergétiques.

Et elle vient officiellement de devenir la voiture la plus aérodynamique du monde. La Lightyear 0 a été mesurée dans la soufflerie de FKFS en Allemagne dans les conditions de la procédure WLTP, afin de voir à quel point l'auto pouvait être vertueuse sur ce point. Et alors que Lightyear tablait initialement sur un Cx de 0,19, les résultats font finalement état d'un coefficient de traînée de 0,175. De quoi battre assez largement les Mercedes EQS (0,20) et autres Tesla Model 3 (0,23) en l'imposant comme l'automobile la plus efficiente de la planète sur ce plan.

250 000€

Reste un gros problème pour cette Lightyear 0 : son prix. Lorsque le petit constructeur en aura terminé avec sa mise au point, elle sera en effet commercialisée en petite série au prix de 250 000€ (à condition que Linghtyear parvienne à convaincre des clients). Mais fort de cette première expérience, Lightyear prévoit de concevoir un second modèle d'ici l'année 2025. Et celui-ci ne coûterait que 30 000€ si le cahier des charges est respecté.