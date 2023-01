La Lightyear 2 pourra parcourir 800 km avec une seule charge

L’été dernier, nous essayions la Lightyear 0. Avec ses batteries de 60 kWh, ses 5,08 mètres de long et son aérodynamisme particulièrement étudié, cette berline électrique hors normes vise les économies d’énergie maximales et se recharge aussi grâce à l’énergie solaire. Affichée au prix délirant de 250 000€, elle ne sert que de vitrine technologique à la marque et n’a aucune chance d’intéresser la clientèle en masse.

Au contraire de la Lightyear 2, le premier modèle de grande série du petit constructeur hollandais attendu pour l’année 2025. Avec un prix fixé sous les 40 000€ hors taxes et hors aides à l’achat, il s’inscrira dans la catégorie des modèles électriques familiaux dans un genre plus berline que SUV, histoire de privilégier la basse consommation comme la Lightyear 0 (mais dans une version évidemment moins poussée). D’après les communicants de la marque, l’auto pourra parcourir plus de 800 kilomètres sur une seule charge. Un chiffre impressionnant sachant qu’on ne parle a priori pas d’une auto équipée de batteries gigantesques.

21 000 pré-commandes

Lightyear vient d’ouvrir les pré-commandes de cette 2. Pas moins de 21 000 exemplaires auraient déjà été réservés en quelques jours, avec notamment une grosse pré-commande du loueur longue durée Arval de 10 000 exemplaires. Le petit constructeur néerlandais semble donc sur de bons rails mais le plus dur reste à faire : parvenir à mettre au point une voiture électrique crédible et compétitive sans les moyens d’une grande marque.