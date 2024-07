Demain, Audi dévoile la nouvelle A5 et enterre l'A4

Vous le savez, Audi prépare de nombreuses nouveautés électriques après le récent Q6 e-tron. Mais comme bien d’autres constructeurs, la marque aux anneaux ne va pas abandonner aussi vite que prévu les modèles thermiques en raison de la progression actuelle des ventes de modèles électriques, pas aussi rapide que prévue.

La toute nouvelle A5 de troisième génération fait partie de ces nouveautés thermiques. Elle va remplacer à la fois l’A5 Sportback de seconde génération et l’A4 de cinquième génération. Cette dernière va s’éteindre totalement, le nom A4 ayant été sacrifié par les décideurs de la marque d’Ingolstadt.

Un bout de l’arrière du break

En attendant la présentation officielle de cette nouvelle Audi A5 de troisième génération prévue pour demain matin 11h (mardi 15 juillet 2024), le constructeur dévoile la signature lumineuse de sa version break Avant. Il publie aussi une courte vidéo montrant sa silhouette avec ses lignes floutées.

Cette nouvelle A5 laissera probablement le choix entre des motorisations thermiques à hybridation légère 48 volts et des groupes motopropulseurs hybrides rechargeables. Elle existera en déclinaison berline et break, mais le coupé et le cabriolet actuel ne seront vraisemblablement pas remplacés. Elle sera rejointe par la nouvelle A6 e-tron 100% électrique, puis par le Q5 de troisième génération (qui conservera lui aussi ses motorisations thermiques).