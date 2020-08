Dépannage et remorquage sur autoroute : combien ça coûte ? Voici les nouveaux prix 2020

Les dépanneurs connaissent une période de forte activité, avec un contexte doublement favorable pour leur business : des fortes chaleurs qui entraînent de nombreuses pannes et les grands départs en vacances. Le prochain samedi sera d'ailleurs à nouveau classé noir par Bison Futé.

Et c'est à ce moment que les prix des dépannages sur l'autoroute sont modifiés, sans surprise à la hausse. On rappelle qu'en cas de panne sur les autoroutes et routes express équipées d'un dispositif d'appel d'urgence, seuls des professionnels agréés par les pouvoirs publics peuvent intervenir, et le prix de la prestation est fixé par arrêté. Le dernier en date a été publié au Journal Officiel le 2 août 2020.

En cas de dépannage sur place (incluant un déplacement aller-retour du professionnel et une réparation d'une durée maximale de 30 minutes), il faut désormais payer 131,94 €. C'était avant 130,06 €. On va dire que la hausse est raisonnable !

Pour un dépannage nécessitant un remorquage (sur une aire de repos ou de service, jusqu'à l'atelier du dépanneur ou sur un lieu choisi par l'automobiliste dans un rayon maximal de 5 km après la sortie), ce tarif varie en fonction du poids du véhicule :

131,94 € pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 1,8 tonne.

163,15 € pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 1,8 tonne et inférieur à 3,5 tonnes (160,82 € avant).

Ce sont les prix pratiqués du lundi au vendredi entre 8h et 18h. Après 18h, le samedi, le dimanche et les jours fériés, les prix sont majorés de 50 %. Ce qui donne 197,91 € et 244,73 €.

Après 3,5 tonnes, les tarifs sont librement fixés par le dépanneur, qui doit les afficher clairement sur son véhicule.