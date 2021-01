Déplacements : le reconfinement n'est qu'une question de jours

L'annonce d'un reconfinement semble imminente. Selon le Journal du Dimanche, Emmanuel Macron pourrait s'exprimer à la télévision mercredi soir, quelques heures après un nouveau conseil de défense.

Le porte-parole du gouvernement rappelle toutefois que rien n'a été décidé. Gabriel Attal a déclaré : "Il n'y a pas de décision prise, et les prochains jours seront décisifs". L'exécutif se donne encore quelques jours pour faire un bilan du couvre-feu, qui a été avancé à 18 heures pour tous les Français le 16 janvier.

Si le nombre de personnes en réanimation reste sous la barre des 3000, le nombre de nouveaux cas progresse doucement mais sûrement. Surtout, c'est la propagation du variant britannique qui inquiète. Des médecins épidémiologistes craignent un tsunami de cas, avec ce variant plus contagieux. Le gouvernement est donc pressé de procéder à un reconfinement préventif et non curatif.

Les déplacements seraient fortement limités, soumis de nouveau toute la journée aux motifs dérogatoires que l'on commence à bien connaître, à commencer par le travail si celui-ci ne peut se faire à distance. Ce reconfinement commencerait juste avant les vacances de février, empêchant ainsi pendant cette période les déplacements entre les régions.

Une fermeture partielle des commerces est aussi envisagée, laissant craindre donc une fermeture des concessions et un nouvel arrêt de la formation en auto-école.