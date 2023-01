Des activistes s'en prennent à BMW et Toyota

Placarder de fausses affiches publicitaires sur environ 400 points d’affichage un peu partout en Europe. Voilà ce qu’ont fait conjointement trois organisations activistes à la vocation écologique (Extinction Rebellion, The Subvertisers’ International et Brandalism). Leur stratégie ? installer de faux messages publicitaires critiquant les positions de BMW et Toyota, marques réputées les plus opposées à la suppression des moteurs thermiques et leur remplacement par la technologie électrique selon Influence Map. Pour cela, les trois organisations ont posé des affiches dessinées comme de vraies publicités en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Belgique, avec des messages très négatifs à l’encontre des deux constructeurs.

« Faisons exploser le climat », peut-on par exemple lire sur une affiche montrant un SUV BMW relayée sur Twitter. « Détruisons tout », est-il écrit sur une autre affiche illustrée d’un Toyota Rav4, également repérée sur Twitter. Les activistes critiquent aussi bien les positions de ces marques sur les énergies fossiles que la multiplication de leurs SUV ou même leurs actions politiques.

La voiture électrique pas visée pour l’instant

A noter que pour l’instant, ces activistes s’en prennent principalement aux voitures à énergie fossile et aux SUV. La voiture électrique n’est pas encore ciblée, même si les techniques d’extraction des matériaux nécessaires à leur construction ont déjà été pointées du doigt par d’autres organisations par le passé.