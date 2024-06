Une entreprise américaine a sans doute trouvé la solution pour éviter d'encombrer les trottoirs et les rues les plus étroites avec d'imposantes bornes et stations pour la recharge électrique. Le système à la disposition insolite consiste à installer un module avec câble rétractable directement sur de simples poteaux en bois. Une astuce qui permet de distribuer du courant dans les endroits les plus reculés ou les moins spacieux. Cerise sur le gâteau, les coûts d'installation sont très bas.

L'astuce est à l'épreuve depuis plusieurs années dans l'État du Massachusetts aux États-Unis. Le clip publié par la chaîne Plug and Play EV montre le fonctionnement de cette technologie. Sur les images, la citadine Chevrolet Bolt de l'intervenant est stationnée à proximité immédiate du dispositif. Une affichette avec QR code et une application mobile permettent d'identifier le câble à descendre. La suite de la manœuvre est parfaitement identique à celle d'une station classique : le conducteur branche sa voiture jusqu'au moment désiré. Le prélèvement se fait ensuite directement sur le compte en banque.

Une installation très compacte

Sur la toile, les internautes notent de nombreux avantages à ce système. Il peut être installé en plein centre-ville, sur des trottoirs, sur des parkings et dans des petites rues sans bloquer et modifier les lieux pour réaliser de lourds travaux. Le fait d'avoir un câble perché permet aussi de réduire le nombre d'actes de vandalisme.

Des câbles de charge rétractables installés sur des poteaux

Pas de puissance élevée

Il y a bien entendu quelques inconvénients en contrepartie. La simplicité technique de l'installation empêche de fournir une puissance élevée comparable à celle des bornes à charge rapide. Cela implique que le véhicule reste stationné pendant plusieurs heures avant de reprendre la route avec un pourcentage de batterie significativement différent de celui de son arrivée.