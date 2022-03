Des Citroën C5 X dans le peloton

Depuis 2021, Citroën est co-sponsor d'une équipe cycliste avec AG2R, devenue donc l'équipe AG2R Citroën. En toute logique, le constructeur français fournit la flotte de véhicules, un bon placement de produit car ils sont présents au cœur des courses et bien souvent visibles à la télévision, surtout si un des coureurs prend la bonne échappée.

Et Citroën profite justement de cette vitrine pour y placer ses nouveautés. L'équipe AG2R Citroën va ainsi recevoir d'ici mai dix exemplaires de la C5 X, la grande nouveauté dans les concessions des chevrons en 2022. La nouvelle familiale de la marque, qui hésite entre berline et break, a un coffre généreux (545 litres), idéal pour embarquer le ravitaillement et l'équipement radio. Le toit accueille bien sûr un bon nombre de vélos, jusqu'à sept.

Lors de sa première saison dans le peloton, Citroën avait misé sur le C5 Aircross. Le SUV sera toujours de la partie, mais dans sa version restylée, autre nouveauté pour la marque donc ! Neuf exemplaires seront livrés. Point important : ces nouveautés sont fournies avec la motorisation hybride rechargeable.

Par ailleurs, des SpaceTourer seront mis à disposition. Mais là, il n'est pas question de la version électrique, qui est la seule au catalogue pour les particuliers. Son autonomie limitée serait gênante sur certaines étapes !