Des mois difficiles à venir pour le prix des carburants

Du sans plomb 98 au-dessus des 2€ le litre en moyenne et une addition à peine moins salée pour le sans plomb 95 et le diesel. Voilà l’état actuel à la pompe en France, une situation qui commence à rappeler les pires journées du printemps 2022 lorsque les prix du carburant avaient atteint des sommets. Mais contrairement à l’année dernière, le gouvernement français ne veut plus installer une remise pour les automobilistes comme il l’avait fait au plus fort de la crise. Même si des dirigeants de l’opposition le demandent, le gouvernement se contente pour l’instant de faire pression auprès du groupe TotalEnergies pour qu’il garde en place son plafonnement du prix des carburants à 1,99€ l’année prochaine.

Car cette situation avec du carburant très cher dans les stations devrait durer longtemps en raison du contexte géopolitique actuel. Avec un prix du baril de pétrole qui continue d’augmenter, une production mondiale d’or noir en baisse en Arabie Saoudite (un million de barils par jour en moins jusqu’à décembre 2023) et en Russie (300 000 barils par jour en moins jusqu’à la fin 2023) mais aussi une hausse de la demande mondiale (record historique de 102 millions de barils de pétrole par jour), toutes les conditions sont réunies pour que le carburant reste cher sur le moyen terme. « Il faut s'attendre à des cours du pétrole durablement élevés, dans une fourchette comprise entre 85 et 95 dollars le baril. Actuellement, nous sommes au milieu de la fourchette », déclare le spécialiste de l’énergie Thierry Bros aux journalistes du Figaro.

Se reporter sur les opérations des distributeurs ?

Sans mesure de plafonnement des prix prévue par le gouvernement, il ne restera donc plus qu’à se reporter vers les opérations de communication des distributeurs qui proposent régulièrement du carburant remisé (sous condition d’achat dans les magasins des groupes concernés) ou à prix coûtant. En ce moment par exemple, certaines stations du groupe Casino proposent du carburant vendu sans marge pour attirer les clients jusqu’à dimanche.