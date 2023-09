Le prix de l'essence au plus haut

L’inflation continue pour les tarifs des carburants.

En moyenne, entre le début du mois de juillet et la fin du mois d’août, le litre de gazole a gonflé de vingt centimes. Selon les chiffres officiels publiés par le ministère de la Transition énergétique, le litre de gazole s’établit ainsi aujourd’hui à 1,8934 €, soit une nouvelle hausse de deux centimes par rapport à la semaine dernière.

Et le gazole n’est pas le seul carburant concerné par cette nouvelle hausse puisque le sans-plomb 98 a quant à lui franchi la barre symbolique des 2 €/ litre cette semaine, affiché en moyenne à 2,0176 €. Si la hausse constatée durant la période estivale est moins importante que pour le gazole, ceci s’expliquant notamment par le fait que l’essence flirtait déjà avec la barre des 2 €/litre en début d’été, elle reste néanmoins constante. La tendance est identique pour le sans-plomb 95 (1,97 € le litre) et pour l’E10 (1,9517 €). Trois carburants qui, en cette fin de vacances scolaires, affichent des prix au plus haut pour cette année 2023.

Pour faire face à cette inflation galopante, les enseignes Casino proposent le carburant à prix coûtant chaque week-end, et ce dès ce vendredi 1er septembre jusqu’au 22 octobre. Une astuce toujours bonne à prendre pour grappiller quelques euros au moment de faire le plein de votre véhicule.