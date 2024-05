Des recettes de grand-mère au secours de votre voiture

Entre les produits naturels que vous trouverez en droguerie et ceux, comme le vinaigre blanc ou le bicarbonate de soude que vous avez couramment dans votre cuisine, nettoyer une carrosserie ou des sièges de voiture devient un jeu d’enfant. Et en plus vous ferez des économies.

Pour la carrosserie, c’est savon noir et vinaigre blanc

Une carrosserie très sale se nettoiera d’autant plus facilement et rapidement si vous utilisez du savon noir. Ce produit naturel mélangé à de l’eau chaude éliminera aisément les taches de goudrons et les insectes collés sur votre capot. En outre, si vous frottez soigneusement vos pneus à l’aide d’une brosse, leur caoutchouc retrouvera un aspect neuf et brillant. Et pour le rinçage, ajoutez un peu de vinaigre blanc dans l’eau pour éviter les traces de calcaire.

Le vinaigre blanc fera également merveille pour toutes les surfaces vitrées. Mélangez-le également avec de l’eau chaude et frottez phares, pare-brise, rétroviseurs, etc. avec une lingette microfibre. Vous pouvez également l’utiliser pour décrasser les balais d’essuie-glace.

Idéal pour lustrer les jantes, il ne doit néanmoins jamais être utilisé sur des jantes aluminium dont il risque d’entamer la surface. Et en hiver, mélangé à de l’eau, il est parfait pour dégivrer le pare-brise à moindre coût.

Un lustrage naturel « fait maison »

Si vous évitez d’utiliser des polishs et des cires pour protéger votre carrosserie du fait de leur coût, vous pouvez les remplacer avantageusement par une cire « maison » en mélangeant deux tiers de cire d’abeille fondue au bain-marie à un tiers d’essence de térébenthine. La mixtion doit être mélangée de façon homogène et utilisée après complet refroidissement. Il suffit alors de l’appliquer sur la carrosserie propre et sèche avec une lingette microfibre et de lustrer.

Vous pouvez également utiliser des produits pour meubles en bois de type Pliz que vous vaporiserez sur un chiffon avec lequel vous frotterez la carrosserie de la voiture. En fonction de l’état de surface de votre peinture vous devrez sans doute réaliser plusieurs passages avec la lingette imbibée de cire ou de produit pour meuble avant de lustrer définitivement avec un chiffon propre et sec.

Tous les produits pour meubles ne peuvent néanmoins être utilisés sur votre carrosserie. Certains en effet, en fonction de leur formulation, peuvent se révéler corrosifs sur des peintures métallisées. Mieux vaut faire un essai sur une partie non visible comme le dessous d’un bas de caisse par exemple ou l’intérieur du capot avant d’enduire toute votre voiture.

Une autre solution pour lustrer votre voiture consiste à incorporer trois cuillères à soupe de savon noir liquide avec deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude, dans 10 litres d’eau chaude. Mélangez soigneusement, frottez la carrosserie avec votre mixture à l’aide d’une éponge et séchez la surface dans la foulée avec une peau de chamois. En outre, le produit ainsi obtenu peut également nettoyer vos jantes et les enjoliveurs de roues sans risquer de les abîmer.

Un coup de jeune sur les phares

La glace des phares finit par se ternir plus ou moins du fait des intempéries et des UV. Certes vous pouvez demander à votre garagiste de les remettre à neuf mais la facture risque d’être onéreuse. Pour faire ce travail vous-même il suffit de vous munir de dentifrice blanc. Étalez la pâte sur l’intégralité du phare puis frottez avec un tissu microfibre en cercles concentriques en insistant bien sur les parties les plus ternes. Rincez à l’eau légèrement vinaigrée puis séchez avec un chiffon propre et sec. Vos phares devraient retrouver toute leur brillance.

Pour éliminer les insectes qui, dès les premiers beaux jours, ont maculé pare-brise et phares vous pouvez utiliser une paire de vieux collants. En les roulant en boule ils se transforment en un abrasif doux qui décollera salissures et insectes en un tour de main.

Effacer les micro-rayures

Le dentifrice ne sert pas qu’à décaper les phares, c’est également un bon moyen d’effacer les micro-rayures de surface sur la peinture.

Pour ce faire il suffit d’étaler un dentifrice doux (surtout pas un dentifrice pour blanchir les dents qui agirait comme un abrasif) sur la rayure en prenant soin de remplir cette dernière sans déborder. Il ne vous reste qu'à polir légèrement et votre micro-rayure aura disparu. Du bicarbonate de soude vous rendra également le même service. Mélangez-le avec un peu d’eau pour faire une pâte épaisse. Appliquez à l’aide d’une lingette et frottez doucement dans un mouvement rotatif. Un coup de chiffon sec et le tour est joué.

La cendre de cigarette ou la pierre d’argile (pierre blanche ou pierre d’argent) agissent de la même façon. Appliquez-la à l’aide d’un linge humide sur la rayure et frottez doucement dans un mouvement circulaire. Essuyez avec une lingette microfibre sèche et propre.

Pour éliminer les mauvaises odeurs

Qui n’a pas acquis l’un de ses « désodorisants » en forme de sapin ou autres pour éliminer les mauvaises odeurs de l’habitacle. Plutôt que d’utiliser des produits de synthèse il suffit de mélanger des huiles essentielles à du bicarbonate de soude. Laissez le mélange dans un pot sous un siège où il sera invisible et les odeurs désagréables disparaîtront. Autre petit truc, vous pouvez imbiber le filtre de la climatisation avec des huiles essentielles qui se diffuseront dans l’habitacle ou placez un peu de bicarbonate de soude au fond du cendrier si vous êtes fumeur. Le bicarbonate évitera à l’odeur de tabac froid de se répandre.

Les poils du chien ou du chat

Vous avez beau brosser, brosser, rien à faire les poils de votre petit chien ou du chat sont fermement accrochés au tissu de vos sièges. Pour les retirer facilement, humidifiez légèrement le support avec un pulvérisateur puis passez une raclette à vitre. Les poils formeront des traînées puis des paquets, qu’il vous suffira d’éliminer.

Nettoyer l’habitacle

Pour dépoussiérer l’intérieur de votre véhicule et lui rendre sa brillance d’origine, il suffit d’imbiber une lingette microfibre d’huile d’olive et de frotter les surfaces plastiques avec.

Pour enlever les taches que vous avez faites la dernière fois que vous avez mangé dans votre voiture, vous pouvez mélanger du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc pour obtenir une pâte ayant la consistance d’une pâte à pain. Appliquez-en sur la tache, brossez énergiquement et laissez sécher. Une fois la pâte sèche passez un coup d’aspirateur, la tache aura disparu.

Désencrasser/rénover les sièges en cuir

Les sièges en cuir n’aiment pas l’eau. Si vous devez les nettoyer en profondeur le mieux est d’utiliser de l’huile de pieds de bœuf. En plus d’éliminer les taches, elle va nourrir le cuir et leur rendra un aspect quasiment neuf. Largement utilisée par les cavaliers pour entretenir les cuirs de sellerie, vous en trouverez sur les sites de matériel d’équitation. Autre astuce pour nettoyer le cuir : utiliser des blancs d’œuf battus en neige. Il suffit d’utiliser de frotter le blanc d’œuf à l’aide d’une lingette sur une tache pour la faire disparaître et donner à la surface un aspect lustré.

Pour nourrir et lustrer le cuir de vos sièges vous pouvez également utiliser des lingettes ou des crèmes hydratantes, en massant doucement jusqu’à ce que la crème pénètre parfaitement le cuir. De même pour éliminer une tache mélangez quelques gouttes de vinaigre blanc à du lait démaquillant. Frottez en douceur puis, lorsque la tache est bien nettoyée, passez sur la surface un peu de crème hydratante.

Pour remettre à neuf des cuirs qui commencent à craqueler composez un mélange de deux tiers d’huile de lin et un tiers de vinaigre blanc que vous appliquerez sur les sièges une fois par mois ou, pour leur rendre leur brillance, d’un tiers de cire d’abeille et de deux tiers d’essence de térébenthine.