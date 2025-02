Des sportives abandonnées dans le jardin d'une maison

Trouver outre-Manche des sportives abandonnées n'est pas si rare : les voitures y sont sur le marché de l'occasion plus abordables à cause de leur volant à droite. Une facilité d'acquisition qui pousse parfois des propriétaires à accumuler plusieurs modèles dans l'espoir de les voir un jour reprendre la route. Cela dit, dans ce cas de figure, le plateau se veut particulièrement varié bien qu'essentiellement constitué de coupés et de cabriolets.

Des anciennes anglaises et japonaises colorées

Détail étonnant : la plupart des véhicules ne sont pas si anciens. La mousse présente sur les carrosseries et les pneus dégonflés indiquent néanmoins que ces autos sont tristement laissées là depuis un bon bout de temps. L'exploration par le youtubeur "The Bearded Explorer" dévoile à proximité immédiate de la demeure une Toyota MR rouge, une Triumph GT6 mangeta, une Toyota Celica TA22 et une Triumph Herald.

Des youngtimers aussi de la partie

Les classiques ne sont pas les seules à subir les dégâts de mère nature. À leurs côtés, des youngtimers sont elles aussi immobilisées. On trouve sur l'herbe une Mercedes SLK de première génération, un 4x4 Mitsubishi Pajero mais aussi des plus onéreuses Lotus Elise S2 et Mercedes SLK II en version AMG. Une déclinaison peu diffusée qui abrite pour rappel sous son capot un bloc V8.