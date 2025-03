Des voitures de police créent un énorme suraccident dans une course-poursuite à Paris

N’inversons évidemment pas les responsabilités. Comme le rapportent les journalistes de France Info, l’accident spectaculaire survenu ce samedi matin dans une rue du 15ème arrondissement de Paris a été créé par un conducteur ayant fait un refus d’obtempérer lors d’un contrôle routier. Au volant de ce qui ressemble à une BMW Série 5 de la génération E60, il roulait à toute vitesse en essayant de fuir la police avec deux passagers avant d’arriver trop vite dans un virage pour parvenir à tourner.

Il s’est alors encastré violemment dans des barrières, avant d’être percuté à son tour par un Peugeot 5008 de la police nationale qui était à ses trousses. Il suivait de près le fuyard, sans aucune visibilité, et n’a pas eu le temps de ralentir dans le virage lui non plus.

Deux autres voitures de police créent un suraccident

Quelques secondes plus tard, un autre Peugeot 5008 de la police nationale vient s’écraser contre la première, envoyant le premier 5008 sur le toit de la BMW. Puis, encore quelques instants plus tard, un break blanc Skoda Octavia de la police termine à son tour contre les autres véhicules, toujours à haute vitesse sans visibilité et avec un conducteur incapable de garder le contrôle du véhicule.

10 blessés légers

Le carambolage a occasionné de légères blessures chez les trois fuyards et 10 policiers, mais personne n’a heureusement été sérieusement touché dans cette scène spectaculaire. Mais le bilan aurait pu être terrible, par exemple si les autres voitures de police arrivées après avaient renversé les premiers policiers tout juste sortis de leur véhicule.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies x-twitter en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies x-twitter

Comme lors de l’affaire de l’accident mortel sur l’autoroute A709 en décembre dernier, quand une Alpine A110 de la gendarmerie nationale avait tué 2 occupants d’une moto que les militaires pourchassaient, on se demande si les précautions prises par les policiers au volant de leurs autos étaient suffisantes dans le cas présent. Les dangers de tels suraccidents, qui ressemblent ici à une scène du film « Taxi » où l’on se moquait justement des policiers un peu gauches qui s’empilaient tous les uns sur les autres au volant de leurs voitures de service, font quand même froid dans le dos.

Deux des trois fuyards ont en tout cas été interpellés et une enquête est en cours pour retrouver le troisième.