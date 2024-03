Des voitures électriques chinoises impossibles à assurer ?

Maintenant que les constructeurs automobiles chinois ont pénétré le marché européen, ils vont désormais devoir assumer les tâches habituelles des marques auprès de leurs clients comme l’entretien et les réparations en cas de sinistre. Mais justement, il pourrait y avoir un problème à ce niveau si l’on en croit une enquête publiée par les journalistes d’Auto Express : au Royaume-Uni, certaines nouvelles voitures électriques chinoises seraient quasiment impossibles à faire assurer. Les sociétés d’assurance rechigneraient à couvrir ces modèles en raison de problèmes d’approvisionnement en pièces de rechange et de coûts de réparations parfois astronomiques.

La Great Wall Motors Ora 03, une compacte électrique dont le style rappelle la Volkswagen Coccinelle et qu’on avait pu observer au Mondial de l’automobile de Paris 2022, fait partie de ces véhicules chinois dont les clients peineraient à trouver une société d’assurance au Royaume-Uni.

MG serait également concerné

D’après des professionnels de l’assurance automobile cités par les journalistes d’Auto Express, les constructeurs chinois nouvellement implantés en Europe n’auraient pas développé correctement tout l’écosystème nécessaire à l’entretien de routine et au service client du marché automobile local. « On a même des garages qui se retrouvent à devoir envoyer à la casse des véhicules alors qu’ils seraient simplement réparés s’il s’agissait de modèles de Ford ou de Volkswagen », déclare le directeur de la National Body Repair Association à ce sujet, expliquant que l’indisponibilité des pièces de rechange entraîne parfois des situations ubuesques.

Ce problème toucherait également des marques comme BYD et MG, cette référence absolue de la réussite des constructeurs chinois en Europe. Les communicants de Great Wall Motors expliquent travailler à améliorer la situation. Il y a quelque temps, une enquête sur la réparabilité parfois compliquée de certaines voitures électriques du marché mettait déjà en exergue des coûts d’assurance plus importants pour ces véhicules. N’oublions pas non plus qu’une part importante des voitures électriques vendues ces dernières années en Europe (et dans le reste du monde) concernaient des modèles haut de gamme, ce qui explique aussi en partie cette hausse des coûts d’assurance.