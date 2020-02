DESIGNbyBELLU - Dernier espace de liberté

Lors de la récente exposition de concept-cars qui a eu lieu aux Invalides à Paris à la fin du mois de janvier, la principale surprise était constituée par la Lambo V12 Vision Gran Turismo. En effet, cette extravagante création n’avait jusque là été montrée qu’à une poignée de happy few, à Monaco dans le cadre d’une soirée organisée en novembre 2019 par la Fédération Internationale de l’Automobile pour la finale du championnat Gran Turismo.

Comme son nom l’indique, la Lambo (c’est le constructeur lui-même qui ose ce diminutif employé par tout le monde depuis des lustres) appartient à la longue lignée des machines conçues pour le jeu Gran Turismo Sport de la PlayStation 4. Cette nouvelle arme apparaîtra virtuellement à partir du printemps prochain.

Les constructeurs prennent très au sérieux ce qui n’est qu’un divertissement, un rêve, une diversion. On ne compte plus les marques qui ont collé leur logo sur des engins futuristes, extrêmes, complètement dingues et délibérément éloignées de toute préoccupation quotidienne.

Aujourd’hui, l’une des rares échappatoires sur laquelle peuvent s’aventurer les designers sont les machines créées pour les jeux vidéo. Ces voitures extravagantes sont aujourd’hui l’équivalent de ce qu’étaient les « dream cars » dans les années 1950, des créatures ambiguës se nourrissant des promesses de la conquête spatiale.

De nombreux constructeurs ont été sollicités pour créer des voitures fantastiques destinées à animer le jeu Gran Turismo. Même les constructeurs Français se sont pris au jeu… Souvenez-vous : Citroën avait été l’un des premiers à s’évader sur ce terrain avec la Gt by Citroën. C’était il y a douze ans (!). Dessiné par Takumi Yamamoto, le prototype a été élaboré en empruntant des composants mécaniques à une réplique de Ford GT 40. Le cockpit, dessiné par Pascal Grappey, était époustouflant, l’usage de la technique stéréo-lithographique permettant de créer des formes complexes habillées d’une finition reproduisant l’aspect du nickel ou du cuivre.

Aux Invalides, cette année, on pouvait aussi voir la vision d’Alpine sur le même registre, déjà dévoilée en ce même lieu en 2015.

Au cours de ces dernières décennies, d’innombrables étoiles ont filé dans cet part interstellaire de l’automobile. Car dans les studios de design, il reste quelques jeunes stylistes qui rêvent de GT « comme avant ». À longueur de journées, ils travaillent sur des voitures responsables, rationnelles, silencieuses, autonomes, politiquement correctes, compatibles avec les exigences environnementales, sociétales et psychologiques. La nouvelle génération de designers est même la plus impatiente de voir les belles promesses se concrétiser. Au point que beaucoup de designers claquent la porte des studios après quelques années passées dans des maisons où l’on continue à leur demander « de dessiner des engins aberrants comme des SUV », nous déclarait lors de l’exposition des Invalides un designer à peine sorti de l’école et déjà écœuré par les programmes ineptes imposés par le marketing.

La Lambo V12 Vision GT est une monoplace extravagante avec son poste de pilotage très avancé pour laisser toute la majesté au monstrueux douze cylindres. Agressive, extravertie, elle assume la violence et la fureur qu’elle inspire. Elle fait un bras d’honneur à la bien pensance, au down sizing, aux règles, aux règlements, à toutes les frustrations.

Mais au-delà de la liberté débridée, l’équipe de Mitja Borkert, a effectué un vrai travail de style qui connaîtra forcément des rebondissements sur la production de série.

Avec de telles berlinettes, nous voilà revenus au temps où l’industrie automobile osait imaginer des voitures de rêve. C’était au siècle dernier. Aujourd’hui, il ne reste aux créateurs pour s’évader que ces exercices qui relèvent du jeu de rôle et de l’escape game. Notre époque a les rêves qu’elle mérite. Or vu ce qui se prépare, notre époque mérite de s’évader le temps d’un jeu.