DESIGNERbyBELLU - Paul Bouvot, vingt ans déjà

Un matin, ça l’a pris. Il monta prestement au grenier de sa villa d’où l’on embrasse tout le golfe d’Ajaccio. Du haut de son échelle de meunier, il s’est mis à brandir une à une les toiles qu’il avait accumulées depuis des dizaines d’années. Il invitait les amis qu’il avait réunis à l’en débarrasser. Il voulait dans un geste d’humeur, un peu théâtral, se séparer de traces de son passé.

Il faut dire qu’il était lourd, le passé de Paul Bouvot. Le 5 juillet 1944, il était tombé dans une embuscade tendue par les Allemands sur le chemin des Vignes, à Mouchard. Son ami Gilbert Cuinet fut tué sous ses yeux. Paul fut épargné, mais arrêté et déporté à Dachau.

Libéré par l’armée russe le 10 juillet 1945, Paul Bouvot a vécu toute sa vie hanté par les images de la tragédie : le compagnon abattu sous ses yeux, la Traction criblée de balles, l’arrestation, le train dans la nuit glacée, le matricule gravé sur le bras. Dachau.

Paull passa de longs mois pour se réadapter à la liberté dans un établissement de la Croix Rouge, en Suisse, avant de revenir dans son Jura natal.

Une carrière contrariée

Fils d’Auguste Bouvot, garagiste, et de Noémie Rozet, couturière, Paul Bouvot fait ses études au lycée Hyppolite Fontaine, à Dijon. En 1938, à l’âge de seize ans, il obtient son brevet industriel. À côté de l’école, les usines Terrot fabriquent des motos. Des belles motos… Il en rêve, de chevaucher un jour une de ces machines…

Un matin, l’adolescent se paie le culot de parler au directeur technique, Edmond Padovani. Les deux passionnés sympathisent mais la guerre les sépare aussitôt. Paul Bouvot part dans le Doubs, à Buffart ; il travaille comme ouvrier agricole pour échapper au STO et se lance dans la résistance… jusqu’au drame de Mouchard.

Après la Libération, il entre chez Labourier qui fabrique du matériel agricole à Pontarlier. Il y reste jusqu’en 1953. Un pis-aller ; car Paul a d’autres envies : piloter des motos de course et fabriquer des voitures de sport. Ces vœux sont exaucés : il participe à plusieurs courses avec son ami Jean Touzalin au guidon d’une Norton 750 et, pendant son temps libre, il construit plusieurs prototypes équipés de moteurs Simca, deux berlinettes et une barquette qui ont fière allure. Il aime aussi bricoler les nobles mécaniques d’une Bugatti ou encore d’une Ferrari 212 Inter dont il ose raccourcir le châssis ! Un tel savoir-faire devrait intéresser une grosse entreprise…

En 1956, un de ses amis présente Paul Bouvot à Simon Boschetti, directeur technique de Peugeot. Il est engagé sur le champ… Paul Bouvot travaille avec Henri Thomas, l’homme de la carrosserie qui s’est distingué dans les années 1930 en traçant la ligne « fuseau-Sochaux » chez Peugeot. Paul Bouvot lui succède en 1960 en tant que « conseiller extérieur attaché au bureau de style ». Une fonction délicate qui implique la modernisation du studio, la gestion de la concurrence avec Pininfarina et le rajeunissement de l’image de marque.

Paul Bouvot va s’y employer en acceptant cette position inconfortable jalonnée de frustrations. De loin en loin, il impose ses idées, comme le dessin du coupé 204, mais la plupart du temps il doit supporter l’autorité de dirigeants souvent partiaux. Pour conjurer le favoritisme consenti à Pininfarina, et afficher son versant rebelle, Paul Bouvot aime à exhiber sur le parking de La Garenne Colombes sa Miura dessinée chez… Bertone. Auparavant, il avait joué le jeu en roulant en Ferrari 250 GT California (la n° 2175/GT ex-Vadim et la n° 2935/GT ex-Alain Delon).

Paul Bouvot passe le relais à Gérard Welter en 1980. Les deux hommes se respectent et s’apprécient. Une page se tourne.

La vie d’artiste

Secrètement, Paul Bouvot mène la vie d’un artiste. Il fréquente les académies de peinture de Maryse Ducaire, Édouard McAvoy et Yves Brayer avant de se consacrer complètement aux arts plastiques après avoir quitté Peugeot. Il exprime son amour de la mécanique avec élégance et brio à travers des toiles généreuses et inspirées, sans cesse partagées entre le souci du réalisme et la tentation de l’abstraction, toujours dominées par la fulgurance du dessin et l’obsession de la sensualité. L’artiste se plait à transcender la beauté d’un moteur ou suggérer le mystère d’un alliage. Il prône la vérité du dessin, préférant l’allusion à l’affirmation. Dans certaines ambiances tragiques et masochistes, on discerne la résurgence des images des années de plomb.

Il est l’ami d’amateurs éclairés. Pour Pierre Bardinon, il réalise une fresque impressionnante, une allégorie qui s’étire sur une quinzaine de mètres pour évoquer la vie du collectionneur, le récit picaresque de toute une vie embrassée dans un geste fougueux. L’œuvre est installée au Mas du Clos en juin 1990 pour couronner une indéfectible amitié tissée autour de passions communes pour la mécanique, le vin, la femme, l’amitié… Mais aussi les douleurs ancrées dans le passé.

Paul promène sa mèche rebelle et sa chemise rouge entre son atelier parisien de la place des Ternes et sa retraite de Porticcio, au sud de la Corse. C’est là, au bord du golfe d’Ajaccio, qu’il retrouve son chat et sa quiétude. Quand il accepte de se livrer, toujours avec pudeur, il évoque les années de la déportation, d’une voix doucement teintée d’accents franc-comtois. Il sait parler de ses passions avec un enthousiasme intarissable, avec en filigrane, une admiration indéfectible pour Ettore Bugatti ou Enzo Ferrari.

Il a abandonné son atelier pour les rejoindre il y a tout juste vingt ans, le 3 juillet 2000...