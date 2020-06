Deux Mini rehaussées en préparation

Nos confrères de la publication anglaise Autocar rapportent sur la toile des informations très intéressantes à propos de l'avenir de la gamme Mini. Rationalisation de la gamme oblige, l'offre de la firme d'outre-Manche accueillera d'après les rumeurs deux nouveaux SUV.

Le premier véhicule surélevé concerne une auto 100% électrique développée en partenariat avec le Chinois Great Wall Motors. Les sources proches du projet indiquent que le modèle adoptera un gabarit semblable à celui du BMW X1 et l'appellation Paceman. Enfin, cette auto partagera d'après les bruits de couloir sa plateforme avec la prochaine BMW i3 afin de mutualiser les coûts.

Le second véhicule prendra quant à lui la forme d'un grand SUV placé tout en haut de la gamme. Ce dernier adoptera la plateforme CLAR BMW et des moteurs thermiques plus conventionnels. Son nom n'est pas encore arrêté. Des rumeurs évoquent l'appellation Traveler. 2024 sera l'année de la présentation du plus grand SUV. Le mystère demeure quant à la date d'intronisation de son petit frère survolté.