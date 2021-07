Dodge : un RAM et une muscle car électriques à venir

En réponse à

Exactement , c'est un combo ou le V8 fait partie intégrante du concept , ou look , patate , vibrations et son ne pourront jamais être concurrencer par une VE , ayant des V8 à la maison , un LT1 6.2 et un Hemi 5.7 et l'idée et de les bichonner et garder au maximum , surtout sur ce genre de véhicules plaisirs , pour la ville et mon futur en VE c'est un autre débat .