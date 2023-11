Drake craque pour l'un des quinze Brabus Crawler

La star canadienne Drake manifeste à plusieurs occasions son attrait pour les véhicules de luxe signés Maybach ou Mercedes dans ses clips et sur les réseaux sociaux. Sa dernière acquisition confirme une nouvelle fois cela. Il s'agit pour le coup d'un spectaculaire 4x4 Brabus Crawler façon Mercedes-AMG Classe G prêt pour la fin du monde.

Ne vous méprenez pas. Même si de loin les poupe et proue éclairages compris du modèle surélevé allemand sont visibles, le Crawler repose sur un châssis spécifique conçu pour grimper partout. Son capot abrite un V8 biturbo AMG porté à 4,5 litres de cylindrée. Sa puissance atteint dans cette configuration 900 chevaux pour 1250 Nm de couple. La cavalerie transite au sol via quatre roues motrices et une boîte automatique neuf rapports. Détail amusant, pour la sécurité, Brabus limite électroniquement sa vitesse maximale à 160 km/h. Enfin, des panneaux de carrosserie et baquets en fibre de carbone, un écran de 12 pouces avec navigation et imagerie satellite, des jantes Brabus Monoblock HD de 20 pouces, des amortisseurs réglables, des pneus à crampons ainsi que des feux longue portée sont également du lot.

Quinze unités, 749 000 euros, pas d'homologation

Le tarif du Brabus Crawler est à l'image du niveau d'exclusivité de la machine. Les quinze exemplaires seulement assemblés par le préparateur s'échangent contre une coquette somme de 749 000 euros. Un sacré chèque pour une auto qui bien entendu ne peut pas circuler sur route ouverte.