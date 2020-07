Drapeau noir pour le chassé-croisé : les prévisions de circulation Bison Futé du 31 juillet au 3 août

Vendredi 31 juillet

Départs : rouge au niveau national

Retours : orange au niveau national

Samedi étant l'une des pires journées de l'été, beaucoup prendront la route dès le vendredi pour l'éviter. Résultat, c'est déjà drapeau rouge dans le sens des départs. Il faut quitter ou traverser l'Ile-de-France avant 7 heures, ou entre 10 et 14 heures, après ce sera trop tard. Pour les autres grandes métropoles, ce sera difficile dès 14 heures et jusqu'au début de soirée. La circulation sera très chargée sur l'A6 entre Beaune et Lyon et l'A7 entre Lyon et Salon-de-Provence de 10 à 20 heures. L'A9 de Nîmes à Narbonne sera au ralenti toute la journée, jusqu'à 21 heures. Il en sera de même pour l'A10 au niveau de Bordeaux. Le passage par le tunnel du Mont-Blanc demandera beaucoup de patience, avec jusqu'à deux heures d'attente entre le déjeuner et le goûter.

Il y a ceux qui prendront de l'avance pour partir et ceux qui le feront pour rentrer. Ce sera donc orange pour les retours. Mieux vaut rejoindre la capitale avant 14 heures ou après 20 heures. Ça coincera sur l'A7 Orange/Lyon et l'A9 Narbonne/Orange de 10 à 20 heures, ainsi que sur les A61 et A62 entre Narbonne, Toulouse et Bordeaux de 15 à 20 heures.

Samedi 1er août

Départs : noir au niveau national

Retours : orange au niveau national

C'est donc le jour le plus redouté de l'été, le célèbre chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Clairement, si vous pouvez décaler votre départ, faîtes le, car la journée sera un enfer. Les premiers bouchons se formeront dès le petit-déjeuner et certains ne finiront qu'au dîner. Il faut quitter les grandes métropoles avant 6 heures.

Les axes vers les grandes destinations du sud seront hyper chargés. Ainsi, vers le Sud-Ouest, ça commencera par coincer au péage de Saint-Arnoult sur l'A10, au moins jusqu'à midi. Toujours sur l'A10, ce sera dur entre Orléans et Tours de 8 à 13 heures et entre Niort et Bordeaux de 7 à 18 heures. L'A63 de Bordeaux à l'Espagne aura un pic de circulation de 8 à 13 heures. Vers la Normandie, l'A13 sera très encombrée de Rouen à Caen. Vers la Méditerranée, ce sera bien sûr l'enfer sur l'A7 de Lyon à Marseille, de 5 heures à 20 heures ! L'A9 entre Orange et l'Espagne sera très chargée de 7 à 18 heures.

Attention aussi à l'A20 entre Limoges et Brive, l'A75 entre Clermont et Montpellier, l'A61 entre Carcassonne et Narbonne et l'A43 Lyon/Chambéry.

Pour les retours, pas encore de grande vague dans ce sens, Bison Futé reste à l'orange. Bien sûr, ça coincera dans le sens de la remontée sud/nord sur les axes incontournables : A7 Lançon-de-Provence/Lyon, A9 Narbonne/Orange, A10 Bordeaux/Niort, A62 Toulouse/Bordeaux. Le passage au niveau de Clermont sur l'A71 demandera aussi de la patience. Mais dans le sens des retours, ça se calmera dès le goûter.

Dimanche 2 août

Départs : rouge en vallée du Rhône et dans le Grand Ouest, orange pour le reste du pays

Vu que des Français vont décaler leur départ à dimanche, Bison Futé voit encore du rouge et de l'orange pour les départs. Ce sera quand même plus calme, mais il faut quitter l'Ile-de-France et les grandes métropoles avant 9/10 heures. Ce sera toujours difficile de 10 à 20 heures sur l'A10 Tours/Bordeaux, l'A9 Orange/Narbonne, l'A20 Limoges/Brive. L'A7 restera très chargée de 9 à 21 heures. Attention aussi aux A61 Toulouse/Narbonne et A62 Agen/Toulouse.

C'est vert pour les retours.

Lundi 3 août

Départs : orange au niveau national

Fait rare, Bison Futé voit encore orange dans le sens des départs pour le lundi. Il s'attend à voir encore beaucoup de monde sur les A7 et A9 entre Lyon, Narbonne et Marseille, toute la journée. Pareil pour l'A61 entre Carcassonne et Narbonne. Il faut éviter de quitter et traverser les grandes métropoles de 10 à 16 heures. C'est vert pour les retours.

