DS 9 : la version hybride de 360 ch est prête

Avec la DS 9, il faut savoir attendre ! Le modèle a mis près d'un an et demi à rejoindre les concessions DS. Et certaines versions demandent encore de la patience. C'est notamment le cas de la plus puissante, l'E-Tense 4x4 360.

Son arrivée se précise, DS venant de communiquer sur cette variante. Celle-ci est d'abord équipée d'un quatre cylindres essence de 200 ch. Puis il y a deux blocs électriques : un de 110 ch, intégré à la boîte de vitesses, à l'avant donc, et un de 113 ch, monté sur le train arrière. Cette disposition permet d'avoir quatre roues motrices. La puissance maxi cumulée est de 360 ch.

La vitesse maxi est de 250 km/h (140 km/h en mode électrique). Cette variante reçoit des trains avant et arrière spécifiques. Le freinage a aussi été revu à la hausse avec des disques avant de 380 mm. Mais la récupération d'énergie est privilégiée. L'effort mécanique ne sert qu'en cas de besoin.

Cette DS 9 hybride rechargeable est dotée d'une batterie lithium-ion de 11,9 kWh. Selon le cycle WLTP, elle peut parcourir 47 km en tout électrique en cycle mixte (52 km en cycle urbain). La voiture est homologuée avec des rejets de CO2 de 47 g/km. Des valeurs mises en avant par la marque pour séduire la clientèle pro : cette DS 9 est notamment exonérée de TVS. Elle évitera aussi le malus au poids en 2022.

La voiture est produite en Chine... mais pas totalement. Pour cette version avec un deuxième moteur électrique à installer à l'arrière, un passage par le site de Poissy est nécessaire. Il y aura donc un peu de made in France sur l'E-Tense 4x4 360 ch.

Mauvaise surprise, depuis l'ouverture des commandes, fin 2020, les prix ont augmenté. Le prix avec la Performance Line + est passé de 65 500 € à 66 500 €. Pour la Rivoli +, c'est désormais 69 400 € au lieu de 68 400 €.