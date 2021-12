DS 9 : nouvelle version hybride E-Tense 250 ch

Annoncée lors de la présentation de la voiture, début 2020, la variante E-Tense 250 est enfin intégrée à la gamme DS 9. Cette variante est dotée d'un quatre cylindres 1.6 essence de 200 ch et d'un moteur électrique de 110 ch. C'est une deux roues motrices. Comme le nom du modèle l'indique, la puissance maxi cumulée est de 250 ch. Le véhicule peut atteindre 240 km/h (mais est limité à 135 km/h en tout électrique).

La bonne surprise est l'adoption d'une plus grosse batterie par rapport aux autres variantes. La capacité passe de 11,9 à 15,6 kWh. Le nombre de cellules est le même, la masse à vide du véhicule est inchangée. DS annonce une autonomie en électrique de 61 km selon le cycle mixte WLTP. Le chargeur embarqué de 7,4 kW autorise une charge de 0 à 100 % en 2h23.

On retrouve les deux finitions de la DS 9, la Performance Line + et la Rivoli +. La Performance Line +, dotée de jantes 19 pouces noires et d'un intérieur en Alcantara noir, est à 58 000 €. La Rivoli +, qui fait le plein de cuir, des sièges à la planche de bord, est à 60 900 €.

La DS 9 fait le plein d'aides à la conduite, avec par exemple la conduite semi-autonome Drive Assist ou l'Active Scan Suspension, une caméra qui analyse la route en amont pour préparer le travail des suspensions.