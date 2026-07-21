Finition d'entrée de gamme (DS 7) – 43 900 €

La version d'accès à la gamme DS 7 se dote d'un équipement technologique et esthétique déjà complet. À l'extérieur, elle arbore une calandre 3D noir brillant, des jantes en alliage de 19 pouces et des feux intégralement à LED. L'habitacle fait la part belle au numérique avec un compteur de 10,25 pouces et un grand écran tactile central de 16 pouces, associés à un système audio à 6 haut-parleurs. Côté confort et sécurité, elle intègre l'accès et le démarrage mains libres ainsi qu'une aide au stationnement arrière et latéral avec caméra de recul.

Finition Pallas – 47 900 €

Le deuxième niveau de finition, baptisé Pallas, enrichit l'offre technologique et le confort à bord. Il se distingue par l'intégration de la navigation 3D connectée, du chargeur sans fil pour smartphone et de la connectivité Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Les manœuvres sont facilitées par l'ajout d'une aide au stationnement avant en plus de la caméra de recul, tandis que le quotidien devient plus pratique grâce au hayon motorisé doté de la fonction « bras chargés ». Enfin, le bien-être est optimisé par des vitres latérales avant feuilletées acoustiques, des sièges avant chauffants et, spécifiquement sur les versions électriques E-Tense, une pompe à chaleur.

Finition Étoile – 52 680 €

L'exécution Étoile monte d'un cran en matière de style et de technologies d'aide à la conduite. Visuellement, elle se démarque par sa calandre rétroéclairée et, sur les déclinaisons électriques E-Tense, par des jantes en alliage de 20 pouces. La sécurité et la conduite de nuit sont renforcées par un système de conduite semi-autonome de niveau 2, des feux de route pivotants et adaptatifs, une assistance au stationnement avec vision à 360°, ainsi qu'une alarme avec supercondamnation des portes et sécurité enfant électrique. À l'intérieur, l'ambiance devient plus feutrée avec un rétroviseur intérieur électrochrome, le recyclage automatique de l'air et des sièges confort intégrant le chauffage de nuque et un logo DS éclairé.

Collection La Première – 58 800 €

Au sommet de la gamme, la collection La Première incarne le summum du savoir-faire et du luxe de la marque. À l'extérieur, elle impose son style avec de généreuses jantes en alliage de 21 pouces. L'habitacle se transforme en un véritable salon grâce aux célèbres sièges Lounge en cuir nappa avec confection en forme de bracelet de montre, complétés par un système audio 3D Focal haut de gamme à 14 haut-parleurs. Pour parfaire cette configuration exclusive, le confort de conduite est sublimé par un volant et un pare-brise chauffants, tandis que la sécurité nocturne est optimisée par un système de détection des piétons, cyclistes et animaux.

Le point techno : une sono d'environ 700 W



Focal signe une nouvelle fois l’installation immersive dans le DS N°7. Façonnée autour de 14 haut-parleurs et d’un amplificateur 690 W.