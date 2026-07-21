DS N°7 hybrid 145 : le SUV premium avec un moteur de citadine est-il une bonne affaire ?
2. DS N°7 Hybrid 145, comment est équipée la version la moins chère du catalogue ?
Finition d'entrée de gamme (DS 7) – 43 900 €
La version d'accès à la gamme DS 7 se dote d'un équipement technologique et esthétique déjà complet. À l'extérieur, elle arbore une calandre 3D noir brillant, des jantes en alliage de 19 pouces et des feux intégralement à LED. L'habitacle fait la part belle au numérique avec un compteur de 10,25 pouces et un grand écran tactile central de 16 pouces, associés à un système audio à 6 haut-parleurs. Côté confort et sécurité, elle intègre l'accès et le démarrage mains libres ainsi qu'une aide au stationnement arrière et latéral avec caméra de recul.
Finition Pallas – 47 900 €
Le deuxième niveau de finition, baptisé Pallas, enrichit l'offre technologique et le confort à bord. Il se distingue par l'intégration de la navigation 3D connectée, du chargeur sans fil pour smartphone et de la connectivité Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Les manœuvres sont facilitées par l'ajout d'une aide au stationnement avant en plus de la caméra de recul, tandis que le quotidien devient plus pratique grâce au hayon motorisé doté de la fonction « bras chargés ». Enfin, le bien-être est optimisé par des vitres latérales avant feuilletées acoustiques, des sièges avant chauffants et, spécifiquement sur les versions électriques E-Tense, une pompe à chaleur.
Finition Étoile – 52 680 €
L'exécution Étoile monte d'un cran en matière de style et de technologies d'aide à la conduite. Visuellement, elle se démarque par sa calandre rétroéclairée et, sur les déclinaisons électriques E-Tense, par des jantes en alliage de 20 pouces. La sécurité et la conduite de nuit sont renforcées par un système de conduite semi-autonome de niveau 2, des feux de route pivotants et adaptatifs, une assistance au stationnement avec vision à 360°, ainsi qu'une alarme avec supercondamnation des portes et sécurité enfant électrique. À l'intérieur, l'ambiance devient plus feutrée avec un rétroviseur intérieur électrochrome, le recyclage automatique de l'air et des sièges confort intégrant le chauffage de nuque et un logo DS éclairé.
Collection La Première – 58 800 €
Au sommet de la gamme, la collection La Première incarne le summum du savoir-faire et du luxe de la marque. À l'extérieur, elle impose son style avec de généreuses jantes en alliage de 21 pouces. L'habitacle se transforme en un véritable salon grâce aux célèbres sièges Lounge en cuir nappa avec confection en forme de bracelet de montre, complétés par un système audio 3D Focal haut de gamme à 14 haut-parleurs. Pour parfaire cette configuration exclusive, le confort de conduite est sublimé par un volant et un pare-brise chauffants, tandis que la sécurité nocturne est optimisée par un système de détection des piétons, cyclistes et animaux.
Le point techno : une sono d'environ 700 W
Focal signe une nouvelle fois l’installation immersive dans le DS N°7. Façonnée autour de 14 haut-parleurs et d’un amplificateur 690 W.
Equipements et options
Version : 1.2 HYBRIDE 145 ETOILE
Equipements de sécurité
Allumage automatique des feux
SOS & Assistance
Airbags frontaux, latéraux et rideaux
Feux AR LED effet 3D avec traitement écailles et DS Lightblade
Alarme avec supercondamnation des portes et sécurité enfant électrique
Contrôle de la traction (TCS)
ABS, ESP avec aide au démarrage en pente
ADML PROXIMITY - Accès et démarrage mains libres
Allumage automatique des feux
SOS & Assistance
Airbags frontaux, latéraux et rideaux
Feux AR LED effet 3D avec traitement écailles et DS Lightblade
Alarme avec supercondamnation des portes et sécurité enfant électrique
Contrôle de la traction (TCS)
ABS, ESP avec aide au démarrage en pente
DS Pixelvision (comprend la commutation automatique des feux de route)
ADML PROXIMITY - Accès et démarrage mains libres
Equipements de confort
Essuie-vitre AV automatique
Accoudoir central AV
Frein de stationnement électrique automatique
Volant réglable en hauteur et profondeur
Vitres AR et lunette AR surteintées
Lève-vitres AV/AR électriques, séquentiels et antipincement
Accoudoir central AR
Aide au stationnement AV/AR et 360 Vision
Climatisation automatique bi-zone
Vitres latérales AV/AR feuilletées et acoustiques
DS Iris System avec Navigation 3D Connectée, Android Auto et Apple Carplay sans fil
Freinage régénératif paramétrable via palettes au volant
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement et Surveillance
Direction assistée
Verrouillage centralisée
Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre avec fonction Dual-view
Sièges Confort avec DS NECK WARMER
Logo DS illuminé sur dossiers de sièges AV
Système audio 6 HP
4 Prises USB-C rétroéclairées
Essuie-vitre AV automatique
Accoudoir central AV
Frein de stationnement électrique automatique
Volant réglable en hauteur et profondeur
Vitres AR et lunette AR surteintées
Lève-vitres AV/AR électriques, séquentiels et antipincement
Accoudoir central AR
Aide au stationnement AV/AR et 360 Vision
Climatisation automatique bi-zone
Vitres latérales AV/AR feuilletées et acoustiques
DS Iris System avec Navigation 3D Connectée, Android Auto et Apple Carplay sans fil
Freinage régénératif paramétrable via palettes au volant
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement et Surveillance
Direction assistée
Verrouillage centralisée
Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre avec fonction Dual-view
Sièges Confort avec DS NECK WARMER
Logo DS illuminé sur dossiers de sièges AV
Système audio 6 HP
4 Prises USB-C rétroéclairées
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 19" Orionis
Jantes alliage 19" Orionis
Autres équipements
Pédalier et le repose-pied aluminium
Surtapis AV/AR
Détection de sous-gonflage
Sélecteur de mode de conduite
Poignées de portes affleurantes couleurs caisse (Poignées de portes AR intégrées)
Surveillance d'angles morts
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED
Clean Cabin avec "Air Quality System"
Hayon motorisé avec accès bras chargés
Boîte à gants réfrigérée, éclairée et floquée
Eclairage polyambiant
Pare-brise teinté feuilleté acoustique
Plafonnier I-Dome tactile
Poignées de portes intérieurs noires
Seuils de portes en inox
DS Luminascreen
Eclairage des caves à pieds AV
3 Prises USB
Sécurité Enfants
Contrôle de la presion des pneus
Pack Connect PLUS pour 3 ans
Boîte de vitesse automatique séquentielle 6 vitesse
Hill Assist
DS E-TOGGLE
Chargeur sans fil ventilé pour smartphone (Norme QI, compatibilité smartphone à vérifier)
DS Drive Assist 2.0 avec DS Driver Attention Monitoring
DS PIXELVISION
Hill Descent Assist
Badge «DS AUTOMOBILES» sur le hayon
Teinte Caisse métallisée Blanc Albâtre
Badge ETOILE
Intérieur Alcantara Bleu Eternel
2 prises 12V
Essieu AR rigide
Pédalier et le repose-pied aluminium
Surtapis AV/AR
Détection de sous-gonflage
Sélecteur de mode de conduite
Poignées de portes affleurantes couleurs caisse (Poignées de portes AR intégrées)
Surveillance d'angles morts
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED
Clean Cabin avec "Air Quality System"
Hayon motorisé avec accès bras chargés
Boîte à gants réfrigérée, éclairée et floquée
Eclairage polyambiant
Pare-brise teinté feuilleté acoustique
Plafonnier I-Dome tactile
Poignées de portes intérieurs noires
Seuils de portes en inox
DS Luminascreen
Eclairage des caves à pieds AV
3 Prises USB
Sécurité Enfants
Contrôle de la presion des pneus
Pack Connect PLUS pour 3 ans
Boîte de vitesse automatique séquentielle 6 vitesse
Hill Assist
DS E-TOGGLE
Chargeur sans fil ventilé pour smartphone (Norme QI, compatibilité smartphone à vérifier)
DS Drive Assist 2.0 avec DS Driver Attention Monitoring
Hill Descent Assist
Badge «DS AUTOMOBILES» sur le hayon
Teinte Caisse métallisée Blanc Albâtre
Badge ETOILE
Intérieur Alcantara Bleu Eternel
2 prises 12V
Essieu AR rigide
Options disponibles
-
Teinte Caisse métallisée Noir Perla Nera:
1050 €
-
Attelage RDS0:
990 €
-
Toit panoramique feuilleté (avec protection acoustique et thermique):
900 €
-
Toit Noir:
400 €
-
Bi-ton étendu DS (capot et toit noirs):
700 €
-
Roue de secours:
200 €
-
Kit anti-crevaison:
50 €
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