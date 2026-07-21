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Essai

DS N°7 hybrid 145 : le SUV premium avec un moteur de citadine est-il une bonne affaire ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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2. DS N°7 Hybrid 145, comment est équipée la version la moins chère du catalogue ?

 

DS N°7 hybrid 145 : le SUV premium avec un moteur de citadine est-il une bonne affaire ?

Finition d'entrée de gamme (DS 7) – 43 900 €

La version d'accès à la gamme DS 7 se dote d'un équipement technologique et esthétique déjà complet. À l'extérieur, elle arbore une calandre 3D noir brillant, des jantes en alliage de 19 pouces et des feux intégralement à LED. L'habitacle fait la part belle au numérique avec un compteur de 10,25 pouces et un grand écran tactile central de 16 pouces, associés à un système audio à 6 haut-parleurs. Côté confort et sécurité, elle intègre l'accès et le démarrage mains libres ainsi qu'une aide au stationnement arrière et latéral avec caméra de recul.

Finition Pallas – 47 900 €

Le deuxième niveau de finition, baptisé Pallas, enrichit l'offre technologique et le confort à bord. Il se distingue par l'intégration de la navigation 3D connectée, du chargeur sans fil pour smartphone et de la connectivité Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Les manœuvres sont facilitées par l'ajout d'une aide au stationnement avant en plus de la caméra de recul, tandis que le quotidien devient plus pratique grâce au hayon motorisé doté de la fonction « bras chargés ». Enfin, le bien-être est optimisé par des vitres latérales avant feuilletées acoustiques, des sièges avant chauffants et, spécifiquement sur les versions électriques E-Tense, une pompe à chaleur.

Finition Étoile – 52 680 €

L'exécution Étoile monte d'un cran en matière de style et de technologies d'aide à la conduite. Visuellement, elle se démarque par sa calandre rétroéclairée et, sur les déclinaisons électriques E-Tense, par des jantes en alliage de 20 pouces. La sécurité et la conduite de nuit sont renforcées par un système de conduite semi-autonome de niveau 2, des feux de route pivotants et adaptatifs, une assistance au stationnement avec vision à 360°, ainsi qu'une alarme avec supercondamnation des portes et sécurité enfant électrique. À l'intérieur, l'ambiance devient plus feutrée avec un rétroviseur intérieur électrochrome, le recyclage automatique de l'air et des sièges confort intégrant le chauffage de nuque et un logo DS éclairé.

Collection La Première – 58 800 €

Au sommet de la gamme, la collection La Première incarne le summum du savoir-faire et du luxe de la marque. À l'extérieur, elle impose son style avec de généreuses jantes en alliage de 21 pouces. L'habitacle se transforme en un véritable salon grâce aux célèbres sièges Lounge en cuir nappa avec confection en forme de bracelet de montre, complétés par un système audio 3D Focal haut de gamme à 14 haut-parleurs. Pour parfaire cette configuration exclusive, le confort de conduite est sublimé par un volant et un pare-brise chauffants, tandis que la sécurité nocturne est optimisée par un système de détection des piétons, cyclistes et animaux.

Le point techno : une sono d'environ 700 W

Focal signe une nouvelle fois l’installation immersive dans le DS N°7. Façonnée autour de 14 haut-parleurs et d’un amplificateur 690 W.

 

 

Equipements et options

Version : 1.2 HYBRIDE 145 ETOILE

Equipements de sécurité

  • Allumage automatique des feux

  • SOS &amp; Assistance

  • Airbags frontaux, latéraux et rideaux

  • Feux AR LED effet 3D avec traitement écailles et DS Lightblade

  • Alarme avec supercondamnation des portes et sécurité enfant électrique

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • ABS, ESP avec aide au démarrage en pente

  • ADML PROXIMITY - Accès et démarrage mains libres

  • Allumage automatique des feux

  • SOS &amp; Assistance

  • Airbags frontaux, latéraux et rideaux

  • Feux AR LED effet 3D avec traitement écailles et DS Lightblade

  • Alarme avec supercondamnation des portes et sécurité enfant électrique

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • ABS, ESP avec aide au démarrage en pente

  • DS Pixelvision (comprend la commutation automatique des feux de route)

  • ADML PROXIMITY - Accès et démarrage mains libres

Equipements de confort

  • Essuie-vitre AV automatique

  • Accoudoir central AV

  • Frein de stationnement électrique automatique

  • Volant réglable en hauteur et profondeur

  • Vitres AR et lunette AR surteintées

  • Lève-vitres AV/AR électriques, séquentiels et antipincement

  • Accoudoir central AR

  • Aide au stationnement AV/AR et 360 Vision

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Vitres latérales AV/AR feuilletées et acoustiques

  • DS Iris System avec Navigation 3D Connectée, Android Auto et Apple Carplay sans fil

  • Freinage régénératif paramétrable via palettes au volant

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement et Surveillance

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisée

  • Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre avec fonction Dual-view

  • Sièges Confort avec DS NECK WARMER

  • Logo DS illuminé sur dossiers de sièges AV

  • Système audio 6 HP

  • 4 Prises USB-C rétroéclairées

  • Essuie-vitre AV automatique

  • Accoudoir central AV

  • Frein de stationnement électrique automatique

  • Volant réglable en hauteur et profondeur

  • Vitres AR et lunette AR surteintées

  • Lève-vitres AV/AR électriques, séquentiels et antipincement

  • Accoudoir central AR

  • Aide au stationnement AV/AR et 360 Vision

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Vitres latérales AV/AR feuilletées et acoustiques

  • DS Iris System avec Navigation 3D Connectée, Android Auto et Apple Carplay sans fil

  • Freinage régénératif paramétrable via palettes au volant

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement et Surveillance

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisée

  • Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre avec fonction Dual-view

  • Sièges Confort avec DS NECK WARMER

  • Logo DS illuminé sur dossiers de sièges AV

  • Système audio 6 HP

  • 4 Prises USB-C rétroéclairées

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage 19&quot; Orionis

  • Jantes alliage 19&quot; Orionis

Autres équipements

  • Pédalier et le repose-pied aluminium

  • Surtapis AV/AR

  • Détection de sous-gonflage

  • Sélecteur de mode de conduite

  • Poignées de portes affleurantes couleurs caisse (Poignées de portes AR intégrées)

  • Surveillance d&#039;angles morts

  • Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED

  • Clean Cabin avec &quot;Air Quality System&quot;

  • Hayon motorisé avec accès bras chargés

  • Boîte à gants réfrigérée, éclairée et floquée

  • Eclairage polyambiant

  • Pare-brise teinté feuilleté acoustique

  • Plafonnier I-Dome tactile

  • Poignées de portes intérieurs noires

  • Seuils de portes en inox

  • DS Luminascreen

  • Eclairage des caves à pieds AV

  • 3 Prises USB

  • Sécurité Enfants

  • Contrôle de la presion des pneus

  • Pack Connect PLUS pour 3 ans

  • Boîte de vitesse automatique séquentielle 6 vitesse

  • Hill Assist

  • DS E-TOGGLE

  • Chargeur sans fil ventilé pour smartphone (Norme QI, compatibilité smartphone à vérifier)

  • DS Drive Assist 2.0 avec DS Driver Attention Monitoring

  • DS PIXELVISION

  • Hill Descent Assist

  • Badge «DS AUTOMOBILES» sur le hayon

  • Teinte Caisse métallisée Blanc Albâtre

  • Badge ETOILE

  • Intérieur Alcantara Bleu Eternel

  • 2 prises 12V

  • Essieu AR rigide

  • Pédalier et le repose-pied aluminium

  • Surtapis AV/AR

  • Détection de sous-gonflage

  • Sélecteur de mode de conduite

  • Poignées de portes affleurantes couleurs caisse (Poignées de portes AR intégrées)

  • Surveillance d&#039;angles morts

  • Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED

  • Clean Cabin avec &quot;Air Quality System&quot;

  • Hayon motorisé avec accès bras chargés

  • Boîte à gants réfrigérée, éclairée et floquée

  • Eclairage polyambiant

  • Pare-brise teinté feuilleté acoustique

  • Plafonnier I-Dome tactile

  • Poignées de portes intérieurs noires

  • Seuils de portes en inox

  • DS Luminascreen

  • Eclairage des caves à pieds AV

  • 3 Prises USB

  • Sécurité Enfants

  • Contrôle de la presion des pneus

  • Pack Connect PLUS pour 3 ans

  • Boîte de vitesse automatique séquentielle 6 vitesse

  • Hill Assist

  • DS E-TOGGLE

  • Chargeur sans fil ventilé pour smartphone (Norme QI, compatibilité smartphone à vérifier)

  • DS Drive Assist 2.0 avec DS Driver Attention Monitoring

  • Hill Descent Assist

  • Badge «DS AUTOMOBILES» sur le hayon

  • Teinte Caisse métallisée Blanc Albâtre

  • Badge ETOILE

  • Intérieur Alcantara Bleu Eternel

  • 2 prises 12V

  • Essieu AR rigide

Options disponibles

  • Teinte Caisse métallisée Noir Perla Nera

     : 

    1050 €

  • Attelage RDS0

     : 

    990 €

  • Toit panoramique feuilleté (avec protection acoustique et thermique)

     : 

    900 €

  • Toit Noir

     : 

    400 €

  • Bi-ton étendu DS (capot et toit noirs)

     : 

    700 €

  • Roue de secours

     : 

    200 €

  • Kit anti-crevaison

     : 

    50 €

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