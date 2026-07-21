DS N°7 hybrid 145 : le SUV premium avec un moteur de citadine est-il une bonne affaire ?
4. Le DS N°7 Hybrid 145 face à ses concurrents premium
Le DS N° 7, à partir de 145 ch et 43 900 € est évalué dans la catégorie des SUV premium qui comprend notamment :
L'Audi Q5, à partir de 204 ch et 60 800 €
Le BMW X3 20XDrice, à partir 208 ch et 65 950 €
|DS N°7 Hybrid 145 Etoile
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,8 /20
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