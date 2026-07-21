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Essai

DS N°7 hybrid 145 : le SUV premium avec un moteur de citadine est-il une bonne affaire ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

34  

4. Le DS N°7 Hybrid 145 face à ses concurrents premium

 

DS N°7 hybrid 145 : le SUV premium avec un moteur de citadine est-il une bonne affaire ?

Le DS N° 7, à partir de 145 ch et 43 900 € est évalué dans la catégorie des SUV premium qui comprend notamment : 

L'Audi Q5, à partir de 204 ch et 60 800 €

Le BMW X3 20XDrice, à partir 208 ch et 65 950 €

DS N&#xB0;7 Hybrid 145 Etoile
Budget
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Pratique
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 13,8 /20
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