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Essai

DS N°7 hybrid 145 : le SUV premium avec un moteur de citadine est-il une bonne affaire ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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3. Moins cher que BMW et Audi : le nouveau DS 7 Hybrid 145 est-il le bon plan premium ?

 

DS N°7 hybrid 145 : le SUV premium avec un moteur de citadine est-il une bonne affaire ?

 

La concurrence : entre deux eaux

Le DS 7 Hybrid 145 se positionne à la frontière des SUV généralistes premium et généralistes. Affiché à un tarif d’appel de 43 900 €, il se montre plus accessible et mieux équipé de série que ses rivaux directs comme le BMW X3 ou l’Audi Q5, tout en offrant une habitabilité supérieure. Face à des modèles comme le Renault Rafale ou le Hyundai Tucson, il justifie son écart de prix par une présentation intérieure exclusive et une ambiance unique. Cependant, son principal point faible réside dans sa motorisation hybride de 145 ch, trop modeste pour le gabarit du véhicule et face à une concurrence qui propose souvent plus de 200 ch pour un prix équivalent.

A retenir : une voiture d’abord pensée pour l’électrique

La nouvelle DS n°7 Hybrid 145 ch souffle le chaud et le froid. Si son agrément mécanique et ses relances laborieuses déçoivent face aux standards des SUV premium, elle se rattrape par une qualité de présentation et un niveau de confort bien réels. Le SUV Français saura séduire les conducteurs à la recherche d’un véhicule statutaire qui privilégient une conduite coulée et résolument moins cher que les marques allemandes. Selon, le nouveau DS N°7 est plus abouti dans sa version 100 % électrique.

Caradisiac a aimé

  • La présentation intérieure haut de gamme
  • Le confort général
  • L’espace aux places arrière généreux
  • La consommation en carburant correcte

 

Caradisiac n’a pas aimé

  • Les tarifs élevés
  • L’agrement général de la motorisation décevant
  • Le système multimédia obsolète

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
1.2 HYBRIDE 145 121 (wltp) 43 900 €  €
1.2 HYBRIDE 145 ETOILE 121 (wltp) 52 680 €  €
1.2 HYBRIDE 145 LA PREMIERE 121 (wltp) 58 800 €  €
1.2 HYBRIDE 145 PALLAS 121 (wltp) 47 900 €  €

 

 

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