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Essai

DS N°7 hybrid 145 : le SUV premium avec un moteur de citadine est-il une bonne affaire ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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5. La fiche technique du DS N°7 Hybrid 145 

 

DS N°7 hybrid 145 : le SUV premium avec un moteur de citadine est-il une bonne affaire ?

 

Les chiffres clés

Ds N°7 1.2 HYBRIDE 145 ETOILE
Généralités  
Finition ETOILE
Date de commercialisation 07/05/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,66 m
Largeur sans rétros 1,90 m
Hauteur 1,62 m
Empattement 2,79 m
Volume de coffre mini 560 L
Volume de coffre maxi 1 570 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 631 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 199 cm3
Puissance 145 ch
Couple 230 Nm à 1 750 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 201 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 10.4 s
Volume du réservoir 55 L
Emissions de CO2 121 g/km (wltp)
Bonus malus max 550
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