DS N°7 hybrid 145 : le SUV premium avec un moteur de citadine est-il une bonne affaire ?
5. La fiche technique du DS N°7 Hybrid 145
Les chiffres clés
|Ds N°7 1.2 HYBRIDE 145 ETOILE
|Généralités
|Finition
|ETOILE
|Date de commercialisation
|07/05/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,66 m
|Largeur sans rétros
|1,90 m
|Hauteur
|1,62 m
|Empattement
|2,79 m
|Volume de coffre mini
|560 L
|Volume de coffre maxi
|1 570 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 631 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|7 CV
|Moteur
|3 cylindres , 12 soupapes
|Cylindrée
|1 199 cm3
|Puissance
|145 ch
|Couple
|230 Nm à 1 750 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|6
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|201 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|10.4 s
|Volume du réservoir
|55 L
|Emissions de CO2
|121 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|550
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