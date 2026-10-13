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DS n°7 : jusqu’à 740 km en électrique et à partir de 43 900 €

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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La DS7, c’est le best-seller de la marque française puisque ce modèle a même représenté jusqu’à 50 % des ventes. Aujourd’hui, c’est l’heure du renouveau pour ce modèle devenu incontournable, qui fait sa première sortie publique à l’occasion du Mondial de Paris 2026.

DS n°7 : jusqu’à 740 km en électrique et à partir de 43 900 €

Apparue en 2017, la Ds 7 s’est très vite imposée comme incontournable pour DS et elle est même devenue voiture présidentielle.

Aujourd’hui, il est temps pour le SUV de bénéficier d’une seconde génération, qui profite de l’occasion pour changer d’appelation et devenir DS n°7 en lieu et place de DS 7. En matière de style, celle-ci s’inspire directement de la DS n°8. Ainsi, la face avant est strictement identique avec des projecteurs très fins, des feux de jours acérés faisant penser à des crocs, deux éléments qui entourent une large calandre pouvant être éclairée, tout comme le logo.

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La signature lumineuse est identique à celle de la DS n°8
La signature lumineuse est identique à celle de la DS n°8
Il est possible remplacer cette calandre lumineuse par une normale.
Il est possible remplacer cette calandre lumineuse par une normale.

Il sera également possible de choisir une calandre classique, comprenez par là non lumineuse. Les clients auront également la possibilité d’avoir une teinte bicolore avec simplement le pavillon de couleur noir ou alors un bicolorisme étendu avec le capot noir également.

La poupe se distingue pour sa part par d’imposants feux composés de trois branches. Le hayon arbore des lignes très simples tandis que les ailes arrière rectilignes renforcent le côté statutaire avec des épaulements très marqués et rectilignes.

Ce nouveau volant en forme de X est l’une des particularités de cette DS.
Ce nouveau volant en forme de X est l’une des particularités de cette DS.

Pas de surprise dans l’habitacle, puisqu’on retrouve intégralement la planche de bord de la N°8 avec son large écran multimédia de 16 pouces, son instrumentation numérique de 10 pouces relayée par un affichage tête haute couleur et sa console centrale flottante très design. Le conducteur profitera aussi du dernier volant de chez DS en forme de X dont l’utilisation ne nous a pas complètement séduits. En revanche, rien à redire une nouvelle fois sur la qualité des matériaux toujours de très bon niveau.

Il y a une belle habitabilité aux places arrière.
Il y a une belle habitabilité aux places arrière.
Le coffre de 560 litres offre une bonne contenance.
Le coffre de 560 litres offre une bonne contenance.

Longue de 4,66 m, soit 7 cm de plus que l’actuelle DS 7, la nouvelle venue proposera un empattement plus conséquent de 2,79 m (+ 5 cm). L’habitabilité arrière demeure toujours aussi intéressante, mais la position change en raison de la présence des batteries sous le plancher. Les jambes sont donc plus surélevées qu’auparavant. Statu-quo concernant le volume de chargement avec 560 litres.

Les feux arrière ceinturent bien la poupe.
Les feux arrière ceinturent bien la poupe.

Sous le capot, cette DS n°7 est disponible dans de nombreuses configurations. Tout d’abord en 100 % électrique : traction avec 230 ch alimentée par une batterie de 74 kWh pour une autonomie de 543 km, traction toujours avec une puissance de 245 ch, une batterie de 97 kWh pour une autonomie de 740 km et enfin une quatre roues motrices forte de 350 ch avec la même batterie pour une autonomie de 679 km. En thermique, une seule possibilité, l’hybrid 145 ch.

Pour ce qui est des prix, il faudra compter entre 43 900 € et 77 530 €.

J’aime

la qualité de fabrication excellente.
la qualité de fabrication excellente.

Je n’aime pas

la calandre lumineuse too much
la calandre lumineuse too much

J’achète ou pas ?

Pourquoi pas ? Si vous êtes à la recherche d’un SUV au style original, bien fini et disposant d’un équipement complet, laissez-vous tenter par ce DS n°7 d’autant plus que ses tarifs notamment en hybride restent raisonnables.

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