DS : l'art de savoir vous faire attendre

Le client DS doit avoir une qualité : être patient. Chaque nouveau modèle met beaucoup de temps à rejoindre les concessions. Après la DS 9, qui va sûrement établir un record dans le domaine, la DS 4 ne dérogera pas à la règle. Présentée début février, elle rejoindra les routes fin 2021. Elle devrait même le faire après la nouvelle 308, dévoilée la semaine dernière !

Habituée à nous faire patienter, la marque, reine de la communication, a développé une stratégie bien rodée pour occuper l'espace médiatique, maintenir un intérêt régulier… et retenir le client. Il y a tout un programme pour rythmer l'attente. "Bientôt, encore un peu de patience, on y est presque…"

La DS 4 est un nouvel exemple parfait du calendrier type de DS. Après la publication des premières images début février, la marque a lancé cette semaine les réservations avec une série spéciale dédiée au lancement, nommée La Première, qui avait déjà été proposée sur les DS3 Crossback et DS 7 Crossback. Les clients qui réservent (en ligne) cette variante sont assurés de recevoir en premier la nouvelle DS 4. Plutôt logique, mais c'est une belle annonce marketing gratuite qui flatte l'ego de l'acheteur !

Dans le communiqué qui présente La Première, la marque fixe déjà le prochain rendez-vous, en annonçant que l'ensemble de la gamme sera dévoilé dans quelques semaines. Il y aura ainsi la grille des prix complète, nouvelle étape pour refaire parler du véhicule !

Après cela, on aura sûrement la tournée en avant-première des concessions, comme c'est le cas actuellement avec la DS 9 et comme cela avait déjà été fait avec la DS 3 Crossback. Puis viendront les premiers essais dans la presse et enfin l'arrivée dans les showrooms, à la fin de cette année ! Année où la DS 4 sera revenue régulièrement dans l'actu pour rappeler qu'elle arrive.