DTM : le championnat allemand de tourisme sur la sellette ?

En comparaison avec le DTM, le SuperGT (équivalent Japonais du DTM) utilise un règlement similaire c-à-d avec un mélange de pièces réglementaires et identiques à tous les constructeur (chassis, bdv, qq éléments de suspension et aéro) afin de limiter les écarts entre les voitures. Ce dont la F1 devrait s'inspirer et ce vers quoi se tourner le WEC !

A noter que le championnat est multi manufacturier de pneu, ce qui montre que ce n'est pas incompatible avec le spectacle.

Le SuperGT maintient l'utilisation du weight handicap (+ on a de points au championnat, + on a de lest), ça permet de resserrer les écarts. A la fin le meilleur gagne, mais gagne + difficilement, ce qui est bon pour le spectacle.

C'est moins artificiel que de relancer une course à qq tours de la fin comme en Nascar...