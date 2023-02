Du monde à prévoir sur les routes pour le chassé-croisé de l'hiver

Le week-end à venir verra se produire le traditionnel « chassé-croisé » de l’hiver puisque toutes les zones de France seront en vacances. La zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) débutera les siennes alors que la zone B (Académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg) en sera à la moitié, et que la zone A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) les terminera. Ce week-end marquera également le début des vacances de Carnaval en Belgique, de la zone Sud des Pays-Bas et la fin des vacances scolaires pour le Luxembourg.

Les premiers ralentissements sont attendus dès ce vendredi après-midi avec une circulation dense dans le sens des départs aux abords des grandes agglomérations, en particulier en région parisienne, dans la vallée du Rhône mais aussi dans le Sud-Ouest.

Vendredi 17 février, les premiers ralentissements pourront apparaître en Île-de-France dès la fin de matinée sur l’autoroute A6, entre Wissous et Chilly-Mazarin. Ils se transformeront progressivement en difficultés de circulation dès le début de l’après-midi, essentiellement sur les autoroutes A6A, A6B, A86 et A6. En milieu d’après-midi, les flux de trafic correspondant aux trajets travail-domicile et les départs en week-end renforceront ces difficultés. La pointe de trafic devrait être atteinte vers la fin de l’après-midi. La circulation restera dense sur l’A6 jusqu’en fin de soirée.

Samedi 18 février, de très importantes difficultés de circulation sont attendues toute la journée dans les deux sens sur les axes desservant les stations de montagne, plus particulièrement dans les Alpes. L’autoroute A6 devrait également connaître des difficultés dans le sens des départs dès le matin jusqu’en milieu d’après-midi.

Dans le sens des Départs

- Vendredi 17 février est classé Vert au niveau national et Orange en Île-de-France et dans le Sud-Ouest.

- Samedi 18 février est classé Vert au niveau national et Rouge en Bourgogne, dans l’Est et en Auvergne-Rhône-Alpes.

- Dimanche 19 février est classé Vert au niveau national.

Dans le sens des Retours

- Vendredi 17 février est classé Vert au niveau national.

- Samedi 18 février est classé Vert au niveau national et Orange en région Auvergne-Rhône-Alpes.

- Dimanche 19 février est classé Vert au niveau national.





Les conseils de conduite de Bison Futé :

Dans le sens des Départs

- Vendredi 17 février : quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 11h, évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Agen, de 17h à 20h.

- Samedi 18 février : quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h, évitez l’autoroute A6, Nemours et Beaune, de 7h à 13h, évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 9h à 14h

Dans le sens des Retours

- Samedi 18 février : évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 7h à 17h

Pour les prévisions détaillées et les infos trafic en temps réel, vous pouvez consulter les sites Internet de Bison Futé et Vinci Autoroutes.