Boîtier E85 : combien de temps faut-il pour que ce soit rentable ?

En octobre dernier, au moment où les prix des carburants connaissaient déjà une forte progression, nous avions regardé la rentabilité de l'E85. Selon notre exemple, il fallait un peu plus d'un an (13,6 mois précisément) pour amortir le coût d'un boîtier vendu chez Speedy à 788 €.

Évidemment, pas de suspense, avec la flambée des prix dans les stations depuis début 2022, rentabiliser la conversion de sa voiture essence (cela concerne les modèles à injection indirecte et directe à partir de la norme Euro 3, qui date de 2001) est encore plus rapide.

Au dernier relevé des prix publiés par le ministère de la Transition Écologique, le sans-plomb 95 E10 coûtait en moyenne 1,87 €. En octobre, c'était 1,62 €, soit 25 centimes de hausse. Pour un automobiliste qui fait 12 500 km par an, avec une voiture qui consomme 7 l/100 km, cela donnerait un budget annuel de carburant de 1 636,25 €.

En ce moment, l'E85 coûte 0,80 € le litre. Ce carburant entraîne toutefois une hausse de la consommation d'environ 20 %, il faut donc partir avec une consommation de 8,4 l/100 km. Cela donne un coût annuel d'E85 de 840 €, on gagne donc près de 800 € en budget carburant.

Avec le forfait de base Speedy, toujours à 788 €, on rentabilise donc le boîtier en un an. Ce peut même être plus rapide avec un forfait de conversion moins cher. Norauto annonce par exemple de son côté des prix à partir de 700 €.

Avantage aussi chez Norauto : un paiement en dix fois sans frais. D'une certaine manière, l'économie sur le carburant permet de financer au fur et à mesure la mensualité à rembourser. Pratique quand il est compliqué de payer 700 € d'un coup.

Le mieux est d'être dans une région qui propose une aide. La région Sud (ex-PACA) couvre ainsi 50 % du montant de la conversion, dans une limite de 500 €. En clair, il resterait à payer avec le forfait Norauto 350 €. En un peu moins de six mois, c'est rentable.

Il convient de noter que ces calculs se font avec des prix des carburants à un jour précis (relevé moyen du 4 mars) et que les tarifs ne cessent d'évoluer. Ils continuent de fortement augmenter ces jours, mais pourraient redescendre plus tard dans l'année. Il faut aussi noter que l'E85, s'il reste très intéressant, augmente. En octobre dernier, il coûtait 69 centimes le litre. Il est maintenant à 80 centimes le litre.