E85 : la conversion enfin possible avec les modèles essence à filtre à particules

L'homologation des kits de conversion au superéthanol E85 se fait par étapes depuis fin 2017. En ce début mars, avec la publication d'un arrêté au Journal officiel modifiant la réglementation, deux nouveautés sont à noter.

D'une part, il va être possible d'homologuer et donc d'installer un kit sur les véhicules de plus de 15 CV. D'autre part, et c'est peut-être le plus important : on va pouvoir convertir une voiture essence dotée d'un filtre à particules (FAP). Cet élément est obligatoire sur les nouveaux modèles essence depuis 2017. Des tests menés à l'UTAC (Union Technique de l'Automobile, du motocycle et du cycle) ont pu valider les compatibilités techniques. Le texte de l'arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021.

Résultat, la plupart des voitures essence mises en service depuis le 1er janvier 2001 et compatibles SP95 E10 peuvent être dotées d'un boîtier Flexfuel. Il faut bien sûr opter pour un boîtier qui a eu l'homologation de l'État. Ce qui correspond à 9 voitures essence sur 10.

Le kit de conversion permet de rouler avec l'E85, un carburant qui coûte un peu moins de 70 centimes le litre. Il trouve tout son intérêt avec l'envolée des prix des carburants ces dernières semaines. Le SP 95 E10 et le gazole ont retrouvé leur niveau d'avant pandémie. Si l'E85 entraîne une surconsommation de 20 à 25 %, on rentabilise donc rapidement l'installation du lit.

Sébastien Le Pollès, président de la société Flexfuel Energy Development, leader du marché des boîtiers de conversion et qui a œuvré à l'élargissement aux modèles à FAP, a déclaré : "La qualité du travail effectué depuis trois ans par les installateurs habilités, la filière éthanol et les fabricants a su convaincre l’État. L’arrêté modificatif confirme le potentiel du marché et la volonté du Gouvernement de favoriser les agro-carburants dans la décarbonation du secteur des transports".