Electric-Road: en avril à Bordeaux, le grand rendez-vous de la mobilité électrique

La révolution électrique qui touche l’automobile soulève des questions techniques, économiques, écologiques et sociétales jusqu’ici inédites. Au-delà des promesses de lendemains qui chantent et où l’on respirera (peut-être) un air plus pur, il convient donc de s’interroger sur ce qu’implique concrètement cette mutation des mobilités.

Telle est l’ambition du grand forum Electric-Road, organisé du 2 au 4 avril à Bordeaux et auquel Caradisiac s’associe en tant que partenaire. Pendant trois jours, de grands acteurs de l’industrie et du monde politique vont participer à cet événement que ses organisateurs présentent comme un « outil de réflexion », un « chantier » où l’on passe en revue les grands thèmes du moment.

De l’émergence d’un consortium européen de la batterie au phénomène du rétrofit (un pavillon spécifique sera consacré à cette pratique consistant à installer des moteurs électriques sur des modèles anciens), en passant par le développement de l’hydrogène, la question du recyclage des batteries ou bien encore les perspectives ouvertes par les batteries de nouvelle génération, tous les thèmes importants seront passés en revue durant des conférences et grands débats auquel chacun peut participer.

Si la présence de Jean-Baptiste Djebbari, Secrétaire d’Etat aux transports reste à confirmer, tout comme celle du patron de PSA Carlos Tavares, sont annoncés des dirigeants d’EDF, Saft ou bien encore de la Plate-forme automobile (liste non exhaustive).

Pour le grand public, l’événement sera aussi l’occasion d’essayer sur plusieurs kilomètres des voitures électriques (22 modèles de 13 marques seront mis à disposition*), mais aussi de tester des engins de micromobilité. L’e-prix de Rome sera aussi retransmis en direct sur écran géant le samedi 4 avril, ceci en présence de professionnels de la compétition "zéro émission", et à quelques mètres de là on pourra s’installer aux commandes d’un authentique simulateur de conduite d’une monoplace électrique. On assistera enfin le jeudi 2 au premier vol de VoltAero, avion à motorisation mixte essence-electrique.

Retrouvez notre interivew vidéo de Jean-Patrick Teyssaire, Président d'Electric-Road:

dailymotion

*Liste des constructeurs présents : Peugeot, DS, Citroën, Opel, Kia, Nissan, BMW, Mini, Mercedes, Mitsubishi, Skoda, Seat, Jaguar.