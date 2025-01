Électrification : «il existe toujours une réticence face au changement »

En 2023, plus de 600 000 véhicules (près de 30 % du marché national) ont été immatriculés en LLD, dont 55 168 (6,5 % du volume) par des particuliers. Mais la location longue durée (LLD) demeure avant tout la championne du financement des flottes de véhicules tiraillées entre le besoin d'électrification et la réticence de certaines entreprises à s'y engager. Le point avec Laurent Petit en charge du marketing et du business développement chez Alphabet France.

Quelle est la situation actuelle du marché de la location longue durée ?

En 2024, l’activité d’Alphabet est plutôt en progression, nous aurons les chiffres définitifs en mars. Notre taux d’utilisation sur notre flotte interne dépasse les 85 %, compte tenu des mouvements de véhicules et certaines immobilisations, nous avons un taux vraiment maximisé. Mais nous avons constaté une certaine forme d'attentisme de certains clients et prospects. Parce que nous n’avons une trajectoire 2035 et la fin du thermique, sans éléments tangibles sur lesquels s'appuyer pour réussir à basculer sur des mobilités plus responsables

De quels éléments tangibles parlez-vous ?

Nous avons besoin d'une loi de finance et de stabilité pour optimiser et accompagner nos clients dans la transition vers des mobilités plus responsables. Certaines entreprises, comme les sociétés de services dont le principal émetteur de CO2 est le parc auto, avancent très rapidement sur l’électrification grâce à la mise en place d’une stratégie RSE. D’autres, en revanche, restent réticentes. Nous devons les convaincre de l'importance de réduire leurs émissions de CO2 et de l'échéance 2035. C’est également important pour la filière automobile et les constructeurs qui ont investi des milliards sur l’électrique.

Quels sont pour vous les freins à l'électromobilté des flottes ?

La réticence face au changement existe. Les croyances ancrées et le manque d'expérience freinent l'adoption d'une mobilité durable. Beaucoup d’entreprises, mais aussi de salariés craignent encore de ne pas trouver de bornes de recharge ou émettent des doutes sur l'autonomie des véhicules électriques. Or, aujourd’hui sur les voitures particulières, l’électrique permet de répondre à toutes les situations.

Que proposez-vous pour encourager la transition électrique ?

Il est nécessaire de mettre en place une vraie politique de change management et d'utiliser les outils de formation existants pour accompagner les entreprises. Nous offrons également des services de conseil et d'accompagnement pour aider nos clients à planifier et à gérer la transition vers des flottes électriques. Nous les encourageons également à mettre en place des plans de mobilité.

Êtes-vous favorable aux sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas leurs engagements ?

L'urgence n’est pas tant à mettre des sanctions, mais à pouvoir mettre en place des actions qui vont permettre aux entreprises de rester dans le jeu. Une entreprise qui ne diminue pas ses émissions de CO2 aujourd'hui va prendre du retard sur ses concurrents en termes d'image et de marché. Les sociétés doivent en avoir conscience.

Comment appréhendez-vous l'émergence de la location moyenne durée ?

La location moyenne durée est flexible et intéressante pour des missions de conseil ou pour les entreprises en attente de voir la mobilité durable se développer. C'est un produit que nous proposons depuis longtemps. Cela permet d’offrir de la flexibilité à nos clients qui ont besoin, d'un véhicule pendant une durée de 3 mois jusqu'à quasiment 2 ans. Des entreprises s'en servent également comme solution d'attente avant de voir comment passer à une mobilité durable.

Y a-t-il une demande de nouveaux services ?

Oui. Pourquoi ne pas profiter de ce changement et construire de nouveaux usages, aller plus loin sur la mobilité durable. Est-il nécessaire d’avoir une voiture pour un collaborateur urbain qui fait 10 000 km/an juste pour des besoins professionnels ? Ne serait-il pas plus intéressant d’octroyer un crédit mobilité à un employé plutôt qu’une voiture de fonction ? C’est flexible, cela permet à tout un chacun de s'y retrouver. Nous portons ces nouvelles solutions comme le pass mobilité entreprises avec prestataire comme Betterway.

N'est-ce pas contreproductif pour un loueur automobile ?

Oui et non. Il est vrai que pour nous loueur, privilégier le pass mobilité nous ferait moins de voitures à la route. En même temps, nous devons nous inscrire dans le sens de l’histoire et des changements concernant l’usage véhicule. À un moment donné, nous devons être responsables et nous demander quels sont les nouveaux relais de croissance que nous pouvons actionner. L’octroi d’un crédit mobilité en est un.

Qu'attendez-vous de la PLF 2025 ?

Une trajectoire claire et stable jusqu'en 2035 pour accompagner les entreprises sans changements fréquents de direction. Il est crucial d'avoir des incitations fiscales et des subventions pour encourager l'adoption de véhicules électriques et hybrides.