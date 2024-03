Elle plonge sa BMW X3 dans l'océan en tentant de fuir la police

Nos confrères de la publication américaine FOX rapportent sur la toile des images impressionnantes d’une course-poursuite insolite impliquant un SUV BMW X3. Des scènes immortalisées par les forces de l’ordre et les caméras de surveillance de la ville de Los Angeles. Une histoire qui d'ailleurs aurait pu finir de manière bien plus dramatique.

Tout commence par un simple contrôle de routine qui finalement tourne mal. Au moment d’arrêter la voiture, la police comprend que sa conductrice décide de poursuivre sa route. Les minutes suivantes, le véhicule des forces de l’ordre suit l’automobiliste à distance jusqu’au moment où cette dernière décide de se lancer dans une manœuvre bien plus risquée : fuir dans le noir par la plage le long des vagues. Ce qui devait arriver arriva : la voilà coincée dans l’eau avec sa Bmw X3 désormais hors d’usage. Témoin de la scène malgré l’épaisseur de la nuit, un hélicoptère en vol au moment des faits se tient disponible au cas où la course-poursuite tourne à l’opération de sauvetage.

En arrivant à proximité immédiate de la Bmw X3 totalement noyée, la police n’est pas au bout de ses surprises. La voiture embarque effectivement deux chiens et il faut désormais faire le nécessaire pour éviter de les voir disparaître définitivement. Après de multiples efforts, la conductrice est appréhendée. Les animaux sains et saufs gagnent pour leur part un refuge pour l’adoption. Au final, l’automobiliste répondra devant les tribunaux à des accusations de refus d’obtempérer, d’excès de vitesse et de maltraitance animale.