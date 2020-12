Elon Musk a essayé de vendre Tesla à Apple

Même pendant les vacances de Noël, Elon Musk fait le buzz avec Tesla. Dans une série de tweets, le milliardaire américain vient de faire une étonnante révélation : il dit avoir tenté de revendre Tesla à Apple.

Musk précise qu'il a voulu entrer en contact avec Tim Cook, le patron de la Pomme, "lors des plus sombres jours du programme Model 3" afin "de discuter de la possibilité pour Apple de racheter Tesla pour un dixième de sa valeur actuelle". Mais Tim Cook "a refusé le rendez-vous".

C'était donc il y a quelques années déjà, puisque la Model 3, développée alors que le constructeur accumulait les pertes, est désormais bien lancée. Sa présentation remonte au printemps 2016, les premières livraisons aux États-Unis ont eu lieu mi-2017. Il a toutefois fallu attendre début 2019 pour l'Europe.

Le dixième de la valeur actuelle, ce serait environ 60 milliards de dollars. Une affaire donc quand on voit la valorisation actuelle de Tesla, même si beaucoup estiment que celle-ci ne reflète en rien la santé réelle de Tesla et pensent que le constructeur reste une bulle financière prête à éclater. Un avis que ne partagent plus vraiment les concurrents, à commencer par Volkswagen. Maintenant, Tesla enchaîne les trimestres positifs, même si cela s'explique d'abord par la vente de crédits CO2. Mais l'américain progresse chaque année vers la rentabilité de sa production automobile.

Les tweets de Musk ne sortent pas par hasard. On apprenait hier qu'Apple a toujours pour ambition de lancer d'ici 2024 une voiture électrique.