Embouteillages dans les centres de contrôle technique, vers un report ?

Bon nombre d'automobilistes se sont retrouvés dans un cas de figure compliqué au début du confinement : leur échéance de contrôle technique arrivant à terme alors que les centres étaient logiquement fermés, ils allaient alors rouler dans l'illégalité. Mais le gouvernement a accordé trois mois de délai pour permettre à tout le monde de passer le contrôle une fois les centres rouverts.

Problème : selon le groupe SGS, leader du contrôle technique en France (Sécuritest et Auto Sécurité), la réouverture des centres a causé d'importants embouteillages pour la prise de rendez-vous, avec la crainte que la date butoir du 24 juin actée par le gouvernement ne soit pas suffisante.

"Rien qu'au niveau des centres Auto Sécurité et Sécuritest, nous aurons 2,9 millions de véhicules à contrôler entre ce jour et le 23 juin. Au plus fort de l'histoire du contrôle technique, en mai 2018 lors de la réforme majeure, nous avons réalisé 2 millions de contrôles sur une période comparable. Et c'était déjà un exploit ! Nous ne voyons pas comment il est raisonnable de penser que nous serons en mesure d'accueillir tous les automobilistes qui doivent l'être d'ici au 23 juin, avec les précautions sanitaires actuelles", précise le SGS dans un communiqué.

Il faut dire que les délais de rendez)vous ont été rallongés : au lieu de 2 jours en moyenne habituellement, il faut compter aujourd'hui près de deux semaines d'attente. La faute à un goulot d'étranglement prévisible mais aussi aux contraintes sanitaires qui font perdre du temps aux centres.

"Un simple calcul mathématique permet d'estimer à au moins 1 million, le nombre de contrôles techniques qui ne pourront matériellement pas être réalisés d'ici le 23 juin dans les centres du Groupe SGS et dans les conditions sanitaires souhaitées. Les réseaux Auto Sécurité et Sécuritest représentant environ 30% du marché (2000 centres - 8 millions de contrôles / an), ce chiffre serait donc porté à 3 millions pour l'ensemble du secteur".

Pour éviter cela, le SGS demande un nouveau report de la date butoir pour l'exemption de validité du contrôle technique, afin de traiter le plus grand nombre de véhicules. L'idéal serait d'avoir une nouvelle date à fin juillet. Les négociations devraient aller assez vite avec le gouvernement puisque nous approchons petit à petit de la fin du premier délai de 3 mois. Précisons qu'aujourd'hui, la quasi totalité du réseau de centres de contrôle technique est ouvert.