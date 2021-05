En Allemagne, assez de lithium pour 400 millions de voitures électriques ?

L'Allemagne va avoir une usine de batteries (Tesla), mais peut-elle, en plus, avoir de quoi s'auto alimenter en lithium, matière première essentielle à la fabrication de ces batteries ? L'Allemagne pourrait passer d'un siècle d'or noir, le charbon, à un nouveau siècle d'or blanc. La société Vulcan Energy Resources parle de réserves "énormes" de lithium dans le sud du pays, dans une zone de plus de 200 km de long, et 40 km de large.

Une vallée du Rhin régulièrement citée pour son potentiel réservoir de lithium. Il faut rappeler que la quasi totalité du lithium nécessaire pour produire les batteries est importée d'Amérique du Sud ou d'Asie. Régler la problématique de la fabrication des batteries ne sera donc qu'un élément dans l'épineux dossier de la dépendance de l'Europe au commerce extérieur.

L'entreprise allemand prévoit d'investir près de 2 milliards d'euros pour construire des stations géothermiques produisant l'électricité nécessaire à l'extraction du lithium, une extraction censée être neutre en carbone.

Le projet permettrait d'extraire 15 000 tonnes de lithium par an en 2024, puis 40 000 tonnes par an d'ici la fin de la décennie. La réserve allemande de lithium permettrait de produire suffisamment de batteries pour 400 millions de véhicules électriques. Selon la Commission européenne, en 2030, l'industrie automobile sur le Vieux Continent aura besoin de 18 fois plus de lithium qu'en 2020.