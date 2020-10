En Alsace, on vote pour un nouveau logo de plaque d'immatriculation

Le 1er janvier 2021 verra le jour la collectivité européenne d'Alsace. Il s'agit d'une nouvelle collectivité territoriale issue de la fusion des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Ce nouvel ensemble aura donc les compétences habituelles des départements, mais va aussi récupérer la gestion de l'A35 non concédée par l'État et aura des fonctions liées à sa position géographique, notamment en matière de coopération transfrontalière.

Cette collectivité restera toujours attachée à la région Grand Est. Mais pour les habitants, c'est un moyen de refaire vivre l'Alsace, gommée avec la nouvelle carte des régions. Et preuve de cette volonté de bien remettre en avant le nom Alsace, la collectivité a obtenu le droit d'avoir son logo spécifique sur les plaques d'immatriculation.

Par un arrêté publié au journal officiel en mai, la collectivité européenne d'Alsace a rejoint la liste des identifiants territoriaux autorisés sur les plaques d'immatriculation. Car on ne peut pas mettre ce que l'on veut dans la bande bleue à droite de la plaque : si le choix du numéro de département est totalement libre, le logo associé est celui déterminé pour la région correspondante.

Pour les Alsaciens, l'heure est au choix. Une consultation a été lancée sur internet. Il y a trois choix : le A dans un cœur qui évoque un bretzel (c'est le logo de la collectivité), le drapeau avec blason et le "Rot un Wiss" (considéré comme le drapeau historique). À chaque fois il est écrit "Alsace" et "Elsass". Il y aura toujours les numéros de département 67 et 68. Le vote sur un site dédié est ouvert jusqu'au 1er novembre.