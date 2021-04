En Alsace, un référendum sur l'interdiction du diesel

La Zone à Faibles Émissions (ZFE) de Strasbourg a connu un retard à l'allumage. Sa mise en place, avec les premières interdictions de circulation, a été décalée de 2021 à 2022. Mais ensuite, le calendrier sera accéléré.

Au départ, il était prévu d'interdire les véhicules Crit'Air 2, soit tous les modèles diesel, au plus tard en 2030. Mais la métropole compte aller bien plus vite. Strasbourg pourrait ainsi bannir le diesel dès 2025. Des communes de la métropole seraient aussi concernées. Ce qui en inquiète certaines, notamment Illkirch-Graffenstaden.

Thibaud Philipps, maire de cette ville, a lancé une consultation en ligne. Dans le texte présentant la démarche, l'élu explique que trois quarts des habitants de sa commune ne pourraient plus utiliser leur voiture d'ici quatre ans dans la métropole ! Il estime "que le sujet est suffisamment grave pour ne pas prendre la décision sans une consultation préalable des habitants, commerçants, professionnels et étudiants de la ville" et juge les aides à l'achat promises par la métropole trop faibles.

La consultation mobilise, puisqu'un peu plus de 1 000 personnes ont déjà participé (sur un total de 27 000 habitants) depuis le 31 mars. 83 % sont favorables à un référendum sur le sujet. Parmi les participants, 65 % se disent opposés à l'interdiction des véhicules diesel. Pour le maire, c'est "une forte mobilisation" qui va le conduire à réunir le conseil municipal dans les prochains jours pour voter la tenue d'un référendum. Celui-ci aurait lieu le 27 juin, à l'occasion du second tour des élections régionales.

Bien que ce soit un vote très localisé, les résultats seront assurément riches en enseignements. Ils illustreront peut-être la déconnexion entre les décisions au sommet des grandes villes et la réalité des plus petites communes. Ou ils pourraient bien nous surprendre sur le niveau d'acceptation à bannir le diesel.