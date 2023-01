En direct du salon de Bruxelles 2023 : la Porsche 911 GT3 RS

C'est sans doute l'une des voitures les plus performantes et efficaces du salon. Une voiture passionnée et passionnante qui transpire la sportivité et le travail acharné d'ingénieurs dévouées. Cette nouvelle 911 GT3 RS génération 992, présentée ici pour la première fois au public Européen, on pourrait passer des heures à la contempler et détailler tout ce qui en fait une bête de circuit.

Ici, la fluidité des lignes originelles laisse place à un gros travail aérodynamique, l'intérêt n'étant pas de réduire les émissions de C02 sur les cycles d'homologation mais d'utiliser les flux d'air pour refroidir les différents éléments mécaniques et plaquer la bête au sol. Les ouïes du capot, qui renferme désormais un gros radiateur de refroidissement plutôt qu'un coffre, ainsi que les ailerons latéraux et arrière réglables en fonction de la vitesse et du mode de conduite adapté, en témoignent. À titre d'indication, l'appui aérodynamique est de 409 kg à 200 km/h, et de 860 kg à 285 km/h, soit deux fois supérieur à ce que proposait la précédente génération.

Malgré tous ces appendices, le poids reste contenu à 1 450 kg à vide, soit seulement 15 kg de plus que la GT3 classique. Une masse dont on peut d'ailleurs se passer en optant pour le kit Weissach ici présent, qui comprend notamment capot avant, toit et aileron arrière en carbone apparent.

Pour l'occasion, le Flat 6 4.0 passe à 525 ch, soit 15 ch de plus que la GT3 et 5 ch de plus que l'ancienne GT3 RS. Toujours ça de gagné, sachant que cela autorise un 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. La boîte à double embrayage et 7 rapports à l'étagement raccourci (296 km/h en vitesse de pointe "seulement") n'est pas étrangère à ce bon résultat qui tire la 911 au niveau d'une Mc Laren 570s à coque en carbone (570 ch pour 1 313 kg à vide…).

Côté châssis et trains roulants, les amortisseurs sont ajustables séparément en compression et en détente, tandis que le différentiel est paramétrable via l'un des boutons au volant. Notez que les triangles de suspension avant assurent, eux aussi, de l'appui aérodynamique.

Reste à pouvoir s'acquitter de la facture : affichée 50 000 € plus chère que la GT3, la RS atteint 234 977 € sur notre marché. Et dire que la 991 GT3 RS coûtait moins de 200 000 € il y a cinq ans… Et la toute première GT3 RS, à savoir la génération 997, réclamait à peine plus de 150 000 € en 2011… Bien sûr, les progrès sont notables, mais quand même. Et si vous souhaitez le pack d'allègement Weissach, qui impose des éléments en cuir supplémentaires à 4 194 €, la GT3 RS vous reviendra à 271 271 € ! Ajouter le maxi-malus, et vous dépassez allègrement les 300 000 €

L'instant Caradisiac : pourquoi dans le fond ?

Certes, Porsche vend désormais majoritairement des familiales, au premier rang desquelles la Panamera, le Macan ou la Taycan. Mais le succès desdits véhicules est en partie dû à l'image sportive que renvoie la marque, et bien entendu la 911. Et quoi de mieux que la GT3 RS pour attirer les passionnés ? Curieux donc, que son modèle phare soit enterré au fond du stand derrière une Panamera Sport Turismo PHEV, et gris par-dessus le marché, alors que les autres véhicules sont colorés. Nous l'aurions plutôt imaginée au-devant de la scène, dans une robe vive…