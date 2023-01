En direct du salon de Bruxelles 2023 - Le stand Seat : rien à voir, mais on reste !

Alors qu'on fait la fête sur les autres stands du groupe VW, celui de Seat apparaît bien triste. Aucune nouveauté à se mettre sous la dent, et seulement quatre voitures, dont deux identiques ou presque, à savoir des Arona.

Plus étonnant encore, les deux SUV citadins sont présentés dans des versions passe-partout qui semblent dater de 2017 (année de lancement), alors qu'existent, depuis le restylage de 2021, des packs offrant d'inédits phares antibrouillard ronds sous les projecteurs triangulaires qui leur confèrent une véritable identité… Soit.

On pourra toujours en ouvrir les portes pour se rappeler que les Arona disposent, depuis le lifting, d'une planche de bord redessinée et d'écrans plus grands (8,25 à 9,2 pouces), en hauteur. Sous le capot, on ne trouve plus que des moteurs essence à trois ou quatre cylindres, pour des puissances allant de 95 à 150 ch.

Si le 1.0 TSI casse les prix dans sa version 95 ch en proposant des finitions à l'équipement réduit (18 770 € ou 24 570 €), la mouture de 110 ch réclame au minimum 27 580 €, voire 29 080 € avec la boîte DSG. Quant au 1.5 TSI 150, forcément associé à ladite transmission automatique, il réclame 30 480 € minimum. Si même les petites Seat sont chères, où va-t-on ?

À côté de nos deux SUV, on trouve deux autres stars de la gamme, sans grande actualité non plus. L'Ateca a eu droit à quelques retouches esthétiques en 2020, l'Ibiza en 2021. La citadine propose grosso modo les mêmes motorisations que l'Arona, avec toutefois un 1.0 atmosphérique de 80 ch, histoire de se rendre accessible aux petits budgets. Dans l'ensemble, l'Ibiza est moins perchée côté tarifs, un modèle cœur de gamme à boîte auto. s'échangeant contre 25 000 € environ.

L'Ateca enfin, reste l'un des SUV compacts les plus séduisants du moment, avec des palettes de motorisations, de boîte de vitesses et de transmissions étendues. Fait rare dans la catégorie, il est toujours possible d'opter pour un diesel, puissant (jusqu'à 150 ch) et à transmission 4x4. Et en essence, on retrouve le 1.0 TSI 115 ch et le 1.5 TSI 150 ch. Chouette !

Sauf qu'avec le temps, l'Ateca a augmenté ses tarifs de manière significative, lui aussi. Comptez 29 990 € minimum, et plus de 45 000 € pour les hauts de gamme diesels. On est loin des tarifs de 2016, où l'Ateca attaquait à 21 990 €, et réclamait moins de 38 000 € pour un TDI encore plus puissant, de 190 ch. Certes, toutes les marques ont augmenté leurs tarifs, mais il serait temps que cette inflation délirante s'arrête…