En moyenne, les voitures électriques rouleraient moins que les thermiques

La société iSeeCars s’est penchée sur les données de 860 000 véhicules électriques en circulation aux Etats-Unis, avec l’objectif de voir lesquels roulent le plus et lequel roulent le moins. De leur étude, il en ressort un tableau de douze modèles électriques dont les mises en circulation dans le pays remontent à trois ans. Le kilométrage annuel moyen de ces véhicules électriques étudiés est de 14 579 kilomètres, avec de grosses variations selon le modèle.

En tête des autos électriques âgées de trois ans qui roulent le plus de l’autre côté de l’Atlantique, on trouve les modèles de la gamme Tesla : le Model X (16 701 kilomètres par an) devant le Model Y (16 413), la Model 3 (16 029) et la Model S (15 031). Les autres modèles électriques du classement sont au-dessous de cette moyenne de 14 579 kilomètres, du Hyundai Kona électrique à la Nissan Leaf en passant par la Chevrolet Bolt ou l’Audi e-tron. Avec 7 798 kilomètres par an, la Porsche Taycan est la moins utilisée de ce classement.

Les voitures thermiques roulent plus

D’après les chiffres collectés par iSeeCars, ces voitures électriques roulent moins en moyenne par rapport aux véhicules thermiques. Les voitures thermiques âgées de trois ans parcourent en effet 20 532 kilomètres chaque année aux Etats-Unis. Peut-être que ce rapport s’inversera dans les années à venir avec la multiplication des modèles disponibles sur le marché et le développement du réseau de recharge dans le pays.