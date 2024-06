En quoi roule Didier Deschamps, l'entraîneur discret de l'équipe de France ?

Alors que les meilleurs joueurs de l’équipe de France aiment souvent les gros SUV et les sportives d’exception, le capitaine sait-il se faire plaisir lui aussi avec des voitures qui sortent de l’ordinaire ? Comme N’Golo Kante qui s’est longtemps contenté d’une modeste Mini Cooper malgré ses salaires très élevés, Didier Deschamps n’est pas spécialement porté sur les autos les plus exclusives du marché.

Comme l’ont rappelé les journalistes de Paris Match l’année dernière, il se contentait dans les années 90 de sa paisible Mitsubishi Colt de 1978 pour la vie de tous les jours. Il avouait d’ailleurs ne pas avoir « le compas dans l’œil » ce qui a nécessité quelques réparations sur l’avant de la voiture.

Un garage quand même intéressant

Si Didier Deschamps reste assez modeste en matière d’automobile, il s’est parfois fait un peu plaisir aussi. Il a tout de même eu une Peugeot 205 GTI mais aussi des BMW 325, Z1 et même une 850i qui trônerait toujours actuellement dans le garage de ses parents. Et il a aussi fini par s’offrir d’authentiques voitures de rêve : une Mercedes SL500 mais aussi une Ferrari 456 et une 550 Maranello.

On ignore en revanche ce que conduit actuellement Didier Deschamps qui est actuellement très occupé avec l’Euro 2024. Contrat de sponsoring oblige, il doit utiliser fréquemment les modèles mis à disposition par Volkswagen France à l’équipe. Mais on serait curieux de savoir s’il a remplacé ses Ferrari et sa Mercedes par des modèles plus modernes dans son garage. Il reste très discret sur le sujet.